Zillmann i Lesar oficjalnie ogłosiły. Już wiadomo, to ważny krok

Zillmann nie zamierza rezygnować ze sportu i wciąż trenuje wioślarstwo, marzą jej się igrzyska w Los Angeles. Nie oznacza to jednak, że w jej życiu nie ma innych form aktywności. Jedna z nich jest dla niej szczególnie ważna po "Tańcu z Gwiazdami" i tym, co połączyło ją i Janję Lesar.

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar wciąż ze sobą trenują

Od "Tańca z Gwiazdami" życie Katarzyny Zillmann wywróciło się do góry nogami. Polska wioślarka okazała się prawdziwym hitem programu i jak burza szła aż do półfinału. Później sieć obiegła wieść, że rozstała się ze swoją dotychczasową dziewczyną, Julią Walczak, a zeszła z Janją Lesar, jej taneczną partnerką z show. Choć żadna z nich oficjalnie nie potwierdziła tego, że są w związku, panie spędziły ze sobą m.in. święta Bożego Narodzenia i razem pokazały się m.in. na Gali Mistrzów Sportu.

Oprócz tego wiadomo, że obie wciąż trenują taniec w parze. Kilka tygodni temu Zillmann ogłosiła, że wraz z Lesar zatańczą w teledysku, a potem okazało się, że planowały nie tylko to. Ostatnio Zillmann postanowiła poinformować wszystkich o ich planach.

Katarzyna Zillmann oficjalnie ogłosiła

Na profilu Katarzyny Zillmann na Instagramie pojawiła się informacja, że ona i Janja Lesar wystąpią w Sikelia di Terrazzino, turnieju tanecznym dla par amatorskim organizowanym przez znanego tancerza, Stefano Terrazzino. Pierwsze gwiazdy zostały już ogłoszone, a wśród nich znalazły się Zillmann i Lesar. Wydarzenie odbędzie się 28 lutego w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

"Hasło przewodnie: Obudź entuzjazm w sobie. Bo entuzjazm - od greckiego enteos, czyli ten, w którym jest boskość - to stan, w którym w człowieku zapala się wewnętrzny ogień. To moment, kiedy ciało i emocje stają się jednym, kiedy ruch nabiera sensu, a taniec staje się czymś większym niż technika - staje się przeżyciem. Chcemy, aby właśnie ten ogień, ta radość i energia towarzyszyły Wam przez cały dzień i noc naszego wydarzenia. Niech każdy krok, każdy obrót i każdy uśmiech będą wyrazem prawdziwego entuzjazmu - tej twórczej siły, która drzemie w każdym z nas" - reklamowali wydarzenie organizatorzy.

