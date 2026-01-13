Partner merytoryczny: Eleven Sports

Zillmann i Lesar oficjalnie ogłosiły. Już wiadomo, to ważny krok

Anna Dymarczyk

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar w ostatnim czasie stały się jednym z gorących medialnych tematów - wszystko przez łączącą je relację oraz jej nieznany status. Panie unikają określających je definicji i szukają czegoś nowego. Ostatnio postanowiły zdobyć się na oficjalne ogłoszenie. Pokazały, że łączą je nie tylko trudne do opisania uczucia, ale także praca.

Dwie uśmiechnięte osoby stoją bardzo blisko siebie, patrząc sobie w oczy, jedna ubrana w garnitur z bordowym krawatem, druga w białą koszulę i kamizelkę, tło stanowią złote i czarne błyszczące elementy dekoracyjne.
Katarzyna Zillmann i Janja LesarWojciech Olkusnik/East News/ Wojciech Olkusnik/East NewsEast News

Zillmann nie zamierza rezygnować ze sportu i wciąż trenuje wioślarstwo, marzą jej się igrzyska w Los Angeles. Nie oznacza to jednak, że w jej życiu nie ma innych form aktywności. Jedna z nich jest dla niej szczególnie ważna po "Tańcu z Gwiazdami" i tym, co połączyło ją i Janję Lesar.

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar wciąż ze sobą trenują

Od "Tańca z Gwiazdami" życie Katarzyny Zillmann wywróciło się do góry nogami. Polska wioślarka okazała się prawdziwym hitem programu i jak burza szła aż do półfinału. Później sieć obiegła wieść, że rozstała się ze swoją dotychczasową dziewczyną, Julią Walczak, a zeszła z Janją Lesar, jej taneczną partnerką z show. Choć żadna z nich oficjalnie nie potwierdziła tego, że są w związku, panie spędziły ze sobą m.in. święta Bożego Narodzenia i razem pokazały się m.in. na Gali Mistrzów Sportu.

Oprócz tego wiadomo, że obie wciąż trenują taniec w parze. Kilka tygodni temu Zillmann ogłosiła, że wraz z Lesar zatańczą w teledysku, a potem okazało się, że planowały nie tylko to. Ostatnio Zillmann postanowiła poinformować wszystkich o ich planach.

Katarzyna Zillmann oficjalnie ogłosiła

Na profilu Katarzyny Zillmann na Instagramie pojawiła się informacja, że ona i Janja Lesar wystąpią w Sikelia di Terrazzino, turnieju tanecznym dla par amatorskim organizowanym przez znanego tancerza, Stefano Terrazzino. Pierwsze gwiazdy zostały już ogłoszone, a wśród nich znalazły się Zillmann i Lesar. Wydarzenie odbędzie się 28 lutego w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

"Hasło przewodnie: Obudź entuzjazm w sobie. Bo entuzjazm - od greckiego enteos, czyli ten, w którym jest boskość - to stan, w którym w człowieku zapala się wewnętrzny ogień. To moment, kiedy ciało i emocje stają się jednym, kiedy ruch nabiera sensu, a taniec staje się czymś większym niż technika - staje się przeżyciem. Chcemy, aby właśnie ten ogień, ta radość i energia towarzyszyły Wam przez cały dzień i noc naszego wydarzenia. Niech każdy krok, każdy obrót i każdy uśmiech będą wyrazem prawdziwego entuzjazmu - tej twórczej siły, która drzemie w każdym z nas" - reklamowali wydarzenie organizatorzy.

Fragment interfejsu portalu społecznościowego z udostępnioną grafiką promującą wydarzenie kulturalne o nazwie Sikelia, na której widoczne są dwie elegancko ubrane osoby uśmiechające się, a pod nimi zachęta do dołączenia do kanału tematycznego.
Katarzyna Zillmann i Janja Lesar wezmą udział w tanecznym wydarzeniuInstagram/kzillmannESP/Instagram

Anna Dymarczyk
Anna Dymarczyk
Dwie kobiety stoją blisko siebie na scenie, obie są ubrane elegancko, jedna w garnitur z krawatem, druga w biały koszuli i kamizelce, na ich twarzach widoczne są uśmiechy, a tło oświetlone jest fioletowym światłem.
Katarzyna Zillmann i Janja Lesar w "Tańcu z gwiazdami"Adam Jankowski/REPORTEREast News
Dwie osoby obejmujące się, patrzące sobie w oczy z radością na tle rozświetlonego, ciepłego tła, gest bliskości i uczucia.
Katarzyna Zillmann i Janja LesarAdam Jankowski/REPORTERReporter

