Zillmann "dopadła" Zwolińską, wszystko się nagrało. Musiała to zrobić

Katarzyna Zillmann to jedna z najbardziej utytułowanych polskich wioślarek ostatnich lat. Mistrzyni świata z 2018 roku oraz wicemistrzyni olimpijska z Tokio na stałe zapisała się w historii polskiego sportu, imponując nie tylko wynikami, ale też charakterem i bezkompromisowym podejściem do rywalizacji. Przez lata była filarem kobiecej czwórki podwójnej, a jej nazwisko kojarzone było z medalami najważniejszych imprez międzynarodowych i walką do samego końca, niezależnie od okoliczności.

Po dłuższej przerwie od regularnej rywalizacji Zillmann nie ukrywa, że jej sportowe ambicje wciąż są ogromne. Wioślarka zapowiada powrót do ciężkich treningów i walkę o miejsce w reprezentacji, a jej celem pozostaje wyjazd na kolejne igrzyska olimpijskie. Jak podkreślała w ostatnich wypowiedziach, czas spędzony poza sportem pozwolił jej nabrać dystansu i nowej energii, którą chce teraz przekuć w konkretne wyniki na wodzie.

Katarzyna Zillmann świętowała z Klaudią Zwolińską wygraną w Plebiscycie Przeglądu Sportowego

W miniony weekend Zillmann znalazła się jednak w centrum uwagi nie z powodu sportowej rywalizacji, lecz wydarzeń towarzyszących Gali Mistrzów Sportu. Wioślarka pojawiła się na uroczystości u boku Janji Lesar, z którą występowała w ostatniej edycji programu "Taniec z Gwiazdami". Ich obecność nie umknęła kamerom, a duet od samego początku przyciągał zainteresowanie fotoreporterów i kibiców, będąc jednym z najbardziej rozpoznawalnych punktów wieczoru.

Sama gala należała jednak przede wszystkim do Klaudii Zwolińskiej, która triumfowała w 91. Plebiscycie Przeglądu Sportowego na Najlepszego Sportowca Polski. Chwile po ogłoszeniu wyników przyniosły scenę, która błyskawicznie obiegła media społecznościowe. Na nagraniu opublikowanym w internecie widać, jak Katarzyna Zillmann z szerokim uśmiechem podbiega do Zwolińskiej i bierze ją w objęcia, w żartobliwy sposób "atakując" świeżo upieczoną zwyciężczynię, by wspólnie celebrować jej sukces. "Wiedziałam. Jesteś wspaniała" - przekazała wioślarka. "Dziękuję. Cieszę się strasznie" - odpowiedziała jej kajakarka.

Katarzyna Zillmann w programie "Taniec z Gwiazdami" Wojciech Olkusnik East News

Katarzyna Zillmann Paweł Wrzecion AKPA

Klaudia Zwolińska Rafał Oleksiewicz materiały prasowe