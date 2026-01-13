Partner merytoryczny: Eleven Sports

Zillmann "dopadła" Zwolińską, wszystko się nagrało. Musiała to zrobić

Amanda Gawron

Katarzyna Zillmann pojawiła się na Gali Mistrzów Sportu u boku Janji Lesar i dała się ponieść sportowym emocjom. Wioślarka po wygranej Klaudii Zwolińskiej w plebiscycie na najlepszego sportowca roku nie mogła się powstrzymać i... wpadła w ramiona laureatki. Nagraniem pochwaliła się w mediach społecznościowych.

Dwie młode kobiety sfotografowane oddzielnie, po lewej brunetka w czerwonej sportowej marynarce podczas rozmowy, po prawej blondynka w białej koszuli i krótkim naszyjniku, siedząca w jasnym wnętrzu.
Klaudia Zwolińska, Katarzyna ZillmannMarysia Zawada/REPORTER, Paweł WrzecionAKPA

Katarzyna Zillmann to jedna z najbardziej utytułowanych polskich wioślarek ostatnich lat. Mistrzyni świata z 2018 roku oraz wicemistrzyni olimpijska z Tokio na stałe zapisała się w historii polskiego sportu, imponując nie tylko wynikami, ale też charakterem i bezkompromisowym podejściem do rywalizacji. Przez lata była filarem kobiecej czwórki podwójnej, a jej nazwisko kojarzone było z medalami najważniejszych imprez międzynarodowych i walką do samego końca, niezależnie od okoliczności.

Po dłuższej przerwie od regularnej rywalizacji Zillmann nie ukrywa, że jej sportowe ambicje wciąż są ogromne. Wioślarka zapowiada powrót do ciężkich treningów i walkę o miejsce w reprezentacji, a jej celem pozostaje wyjazd na kolejne igrzyska olimpijskie. Jak podkreślała w ostatnich wypowiedziach, czas spędzony poza sportem pozwolił jej nabrać dystansu i nowej energii, którą chce teraz przekuć w konkretne wyniki na wodzie.

Katarzyna Zillmann świętowała z Klaudią Zwolińską wygraną w Plebiscycie Przeglądu Sportowego

W miniony weekend Zillmann znalazła się jednak w centrum uwagi nie z powodu sportowej rywalizacji, lecz wydarzeń towarzyszących Gali Mistrzów Sportu. Wioślarka pojawiła się na uroczystości u boku Janji Lesar, z którą występowała w ostatniej edycji programu "Taniec z Gwiazdami". Ich obecność nie umknęła kamerom, a duet od samego początku przyciągał zainteresowanie fotoreporterów i kibiców, będąc jednym z najbardziej rozpoznawalnych punktów wieczoru.

Sama gala należała jednak przede wszystkim do Klaudii Zwolińskiej, która triumfowała w 91. Plebiscycie Przeglądu Sportowego na Najlepszego Sportowca Polski. Chwile po ogłoszeniu wyników przyniosły scenę, która błyskawicznie obiegła media społecznościowe. Na nagraniu opublikowanym w internecie widać, jak Katarzyna Zillmann z szerokim uśmiechem podbiega do Zwolińskiej i bierze ją w objęcia, w żartobliwy sposób "atakując" świeżo upieczoną zwyciężczynię, by wspólnie celebrować jej sukces. "Wiedziałam. Jesteś wspaniała" - przekazała wioślarka. "Dziękuję. Cieszę się strasznie" - odpowiedziała jej kajakarka.

Sportowiec w białym stroju z rozłożonymi ramionami uśmiecha się, w tle widzowie oraz inni uczestnicy wydarzenia sportowego.
Katarzyna Zillmann w programie "Taniec z Gwiazdami"Wojciech OlkusnikEast News
Młoda osoba w krótkich włosach i sportowej kurtce siedzi wygodnie na kanapie, gestykulując ręką podczas rozmowy, w tle widoczne zielone rośliny doniczkowe.
Katarzyna ZillmannPaweł WrzecionAKPA
Uśmiechnięty kajakarz w kasku i kamizelce startowej oznaczonej numerem 22 unosi ręce oraz wiosło w geście radości podczas płynięcia przez wzburzoną wodę, w tle rozmyte sylwetki kibiców przy brzegu.
Klaudia ZwolińskaRafał Oleksiewiczmateriały prasowe

