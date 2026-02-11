Zillman i Lesar naprawdę to zrobiły, wszystko na oczach kamer. W sieci zawrzało

Katarzyna Zillmann to jedna z najwybitniejszych polskich wioślarek ostatnich lat. Reprezentantka Polski ma na swoim koncie medale mistrzostw świata i Europy, a w podczas igrzysk olimpijskich w Tokio wraz z koleżankami zdobyła srebrny krążek olimpijski w konkurencji czwórek podwójnych. Jej sportowe sukcesy uczyniły ją ikoną polskiego wioślarstwa, a jednocześnie wzorem dla młodych adeptów tej dyscypliny.

W ubiegłym roku Zillmann postanowiła wyjść ze swojej strefy komfortu i zadebiutowała na tanecznym parkiecie w jubileuszowej edycji "Tańca z gwiazdami". Wraz z Janją Lesar stworzyła pierwszą polską parę w historii programu składającą się z dwóch kobiet.

Z odcinka na odcinek dało się zauważyć coraz bliższą relację między profesjonalną tancerką a jej podopieczną. W końcu stało się jasne, że Słowenkę i Polkę łączy coś więcej niż przyjaźń. Informacja ta wywołała ogromne poruszenie, zwłaszcza że Zillmann wcześniej spotykała się z kajakarką Julią Walczak, a Janja Lesar była w związku z Krzysztofem Hulbotem przez ponad 20 lat. Obie panie zakończyły jednak swoje dotychczasowe relacje i skupiły się na tym, co je łączy.

W ostatnich miesiącach w mediach społecznościowych coraz częściej publikowały wspólne kadry, a nagranie, które pojawiło się teraz w sieci, jeszcze bardziej podgrzało atmosferę. Katarzyna Zillmann i Janja Lesar wystąpiły bowiem w teledysku Ady Fijał do utworu "Nie, nie miłość", nie brakowało w nim scen pełnych emocji i sensualności.

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar w teledysku Ady Fijał. Zachwyciły internautów

W środowy wieczór światło dzienne ujrzała nowa piosenka Ady Fijał. Aktorka, od lat obecna w show-biznesie, kilkukrotnie występowała w Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu i próbowała sił w preselekcjach do Eurowizji. Teraz wydała utwór "Nie, nie miłość", publikując na YouTubie efektowny teledysk, w którym wystąpili m.in. Maurycy Popiel, Janja Lesar i Katarzyna Zillmann. Najwięcej emocji wzbudził oczywiście występ wioślarki i tancerki, które podobnie jak w "Tańcu z gwiazdami" dały niezwykle sensualny pokaz, decydując się m.in. na ognisty pocałunek.

Szybko pojawiły się pierwsze komentarze pod klipem, a większość dotyczyła chemii i widocznej gołym okiem więzi między Zillmann a Lesar. "Janja z Kasią rozwaliły system", "Piękno. Dziękuję. Katarzyna i Janja... niech ktoś wezwie karetkę", "Piękna wizualnie historia! A Kasia i Janja rozwaliły system", "Kasia i Janina ich naturalna chemia działa jak magnes" - zachwycali się internauci.

