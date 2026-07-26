Tą historią żyła cała Polska. Na przełomie 2022 i 2023 roku doszło do owianej złą sławą bójki, której uczestnikami byli dwaj polscy lekkoatleci - Sebastian Urbaniak oraz Jakub Krzewina. Bezpośrednim powodem ich sporu była... Ewa Swoboda. Pierwszy z wymienionych panów "zasłynął" nie tylko ze swoich sportowych osiągnięć, ale i prześladowania najpopularniejszej polskiej sprinterki.

W wyniku potyczki Urbaniak doznał złamania stawu skokowego. Krzewina usłyszał wówczas zarzut pobicia, jednak postępowanie przeciwko halowemu mistrzowi świata zostało umorzone. Incydentów, łączących nazwisko Urbaniaka ze Swobodą, było w tamtym czasie znacznie więcej.

W międzyczasie Urbaniak wyznał, iż pałał do Swobody "obsesyjnym uczuciem". Przejawy tej nietypowej "miłości" mogliśmy obserwować w 2024 roku. Wówczas polski lekkoatleta został siłą usunięty przez ochronę z Halowych Mistrzostw Polski odbywających się w Toruniu. Sama Swoboda wyznała, iż zajście zostało skierowane na drogę prawną. Urbaniak dopuszczał się bowiem wobec niej licznych aktów nękania. Od tego czasu sprawa zdecydowanie ucichła.

"Stalker Swobody" przemówił w dniu jej urodzin. "Składam oficjalne przeprosiny"

Nowy wątek pojawił się jednak w dniu 29. urodzin Ewy Swobody. To właśnie 26 lipca 2026 roku w mediach społecznościowych Urbaniaka ukazało się zdjęcie, przedstawiające go u boku polskiej sportsmenki. Zdjęcie to zostało wygenerowane za pomocą sztucznej inteligencji. Obok fotografii pojawiło się natomiast oświadczenie, w którym Urbaniak odnosi się do swoich zachowań sprzed lat.

Rozwiń

- W dniu dzisiejszym składam oficjalne przeprosiny Ewie Swobodzie za swoje niestosowne zachowanie z przeszłości. Składam również najserdeczniejsze życzenia urodzinowe, niech się spełniają wszystkie marzenia. Ponadto gratuluję zdobycia kolejnego złotego medalu mistrzostw Polski oraz życzę powodzenia na zbliżających się mistrzostwach Europy w Birmingham. Mam nadzieję, że padnie na nich rekord Polski - napisał Urbaniak.

Ewa Swoboda nie odniosła się do oświadczenia swojego byłego prześladowcy. W komentarzach pod postem rozgorzała natomiast dyskusja. Niektórzy kibice uważają oświadczenie za szczery przejaw skruchy, podczas gdy inni dopatrują się nieczystych intencji ze strony Urbaniaka.

Ewa Swoboda ANDREJ ISAKOVIC AFP

Sebastian Urbaniak Fot. Grzegorz Jedrzejewski / 058sport.pl Newspix.pl





Alicja Grabka: Brak awansu do turnieju finałowego Ligi Narodów boli. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport