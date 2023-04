Zgolił wąsa i schudł 21 kg. Tajner zdradził sekret swojej metamorfozy

"Wcześniej nie miałem czasu. Byłem trenerem, więc często byłem poza domem. W latach 80. wszystko wyglądało inaczej, a teraz mam więcej wolnego i sądzę, że ten mały szkrab na tym zyskuje. To na pewno było świadome ojcostwo. Urodził nam się kapitalny, kochany chłopaczek, zwłaszcza jak podchodzi i mówi: 'Kocham cię, tatuś" - mówił w programie "Dzień Dobry TVN".

69-letni mężczyzna w rozmowie z prowadzącymi telewizji śniadaniowej zdradził, że to on pierwotnie przejął wszystkie obowiązki w rodzinie, bowiem jego partnerka życiowa uciekała od dotykania, noszenia, czy kąpania dziecka. Można powiedzieć, że wychowanie 3-latka zabrało mu dużo energii i wpłynęło na jego metamorfozę. Były działacz w ostatnich latach nie tylko zgolił swojego słynnego wąsa, ale również wyraźnie schudł.

Apoloniusz Tajner poruszył publicznie temat swojej diety i wspomniał o piciu alkoholu

Mężczyzna w programie "Wieczorny Express" wrócił wspomnieniami do początków swojej przygody z odchudzaniem. 69-latek zdradził, że udało mu się zrzucić już 21 kilogramów. Przyznał, że zaczął zwracać uwagę na to co je i pije.