Zginął, chcąc ratować córkę. Tragiczna śmierć mistrza Polski

Jak informowało m.in. Polskie Radio Jedynka, w pewnym momencie czteroletnia dziewczynka miała wypaść za burtę , a przerażeni rodzice od razu rzucili się jej na pomoc. Przez nagły napływ emocji zapomnieli oni jednak, że ich pociecha - w porównaniu do nich samych - miała na sobie zabezpieczający kapok i nie groziło jej żadne większe niebezpieczeństwo. Ostatecznie córka pary była jedyną osobą, która przeżyła. Rodzice utonęli bowiem, chcąc uratować dziecko.

Nie żyje Łukasz Doruch. Mistrz Polski miał 32 lata

Po kilkudniowych poszukiwaniach na głębokości 11 metrów odnaleziono ciała 29-letniej Patrycji i jej męża, 32-letniego Łukasza. Śmierć pary to także bolesna informacja na polskiego środowiska sportowego. Mężczyzna, jak się okazuje, ostatnie lata swojego życia poświęcił właśnie sportowi. Uprawiał on bowiem trójbój siłowy i odnosił w tej dyscyplinie ogromne sukcesy. Utytułowanego zawodnika pożegnał za pośrednictwem mediów społecznościowych klub, do którego należał - KSW Wicher Kobyłka.