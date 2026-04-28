Zgarnął krocie za walkę, a to nie koniec. Ogromne zarobki gwiazdy lekkoatletyki

W skrócie Piotr Lisek zarobił dużą kwotę za walkę na gali XTB KSW 113, ale jego zarobki za sezon lekkoatletyczny są wyższe.

Lisek stwierdził, że honoraria za walki w FAME i KSW są porównywalne.

Sportowiec zaznaczył, że nie podejmie się walk w okresie przygotowań do sezonu lekkoatletycznego ani w jego trakcie.

Polskie federacje organizujące gale sportów walki przyzwyczaiły już swoich fanów oraz zawodników do tego, że potrafią dobrze wynagrodzić poszczególne osoby wchodzące do oktagonu. Jedną z takich postaci ma być Piotr Lisek, który niedawno zmierzył się z Adamem Josefem na gali XTB KSW 113.

Według doniesień medialnych, polski gwiazdor lekkoatletyki oraz m.in. Halowy mistrz Europy z Belgradu z 2017 roku, miał zarobić razem z rywalem łącznie aż 800 tysięcy złotych.

Ta kwota już sama w sobie może robić ogromne wrażenie, a przecież to nie był jedyny występ Liska w klatce. Wcześniej, we wrześniu 2023 roku wystąpił on na gali FAME Friday Arena 2, gdzie pokonał Dariusza "Daro Lwa" Kaźmierczuka. Teraz, w rozmowie z Łukaszem Kadziewiczem w podkaście "W cieniu sportu" miał okazję opowiedzieć o tym, czy były różnice w gaży pomiędzy FAME i KSW. - To są podobne pieniążki. Nie będziemy się rozdrabniać na procenty - wyznał.

Co jednak istotniejsze, pieniądze za walkę o ile są sporym zastrzykiem gotówki dla Liska, to okazuje się, że nie są większe od tego, co lekkoatleta potrafi zarobić w czasie swojej normalnej pracy.

Ale ja większe pieniądze zarabiam w konkurencji skok o tyczce, więc dla mnie te pieniądze są motywacją, ale... bo ja wiem? Tutaj mam jedną walkę raz na rok. No u mnie to dwa razy wziąłem udział w czymś takim - czyli powiedzmy jedna walka na dwa lata. No to ja w sezonie lekkoatletycznym jestem w stanie lepiej zarobić, niż za walkę

Kadziewicz na tym jednak nie zamknął tematu i zapytał sportowca o to, czy będzie nam dane jeszcze w przyszłości zobaczyć go w klatce KSW. I szanse na to są dość spore.

- Jeśli obie strony będą miały chęć zorganizowania podobnego eventu - tak to nazwijmy, bo ciężko tutaj mówić o sportach uderzanych w moim, czy Adama wykonaniu, no to może się jeszcze zobaczymy - zaznaczył.

Lisek jasno przy okazji zaznaczył w rozmowach z KSW, że nie będzie przyjmował ani rozpatrywał propozycji w czasie przygotowań do sezonu lekkoatletycznego, czy w jego trakcie.

