Partner merytoryczny: Eleven Sports

Zero litości dla Trumpa. Wszystko po słowach o Grenlandii. Zmasowany atak

Igor Szarek

Oprac.: Igor Szarek

W ostatnich dniach cały świat żyje niepokojącymi słowami, które płyną z ust obecnego prezydenta USA Donalda Trumpa. Głowa mocarstwa coraz łapczywiej spogląda bowiem w kierunku Grenlandii. Ciągłe zaostrzanie narracji niesie ze sobą fale protestów wśród mieszkańców wielu zakątków świata. Echa tej niecodziennej sytuacji nie omijają również aren sportowych zmagań. Kibice ligi NBA postanowili dać bardzo głośne świadectwo oburzenia względem postulatów Trumpa.

Starszy mężczyzna w garniturze i czerwonym krawacie unosi rękę w geście powitania, a w okrągłej wstawce widać tłum zgromadzonych ludzi uczestniczących w wydarzeniu.
Gwizdy przed meczem NBA. Wszystko po słowach Trumpa Icon Sportswire / Contributor / XGetty Images

Od początku 2026 roku oczy całego świata zwrócone są w stronę jednego z globalnych mocarstw - Stanów Zjednoczonych Ameryki. Obecny prezydent USA Donald Trump postanowił podjąć dość radykalne kroki na arenie międzynarodowej.

3 stycznia wojska USA przeprowadziły nieoczekiwany atak na terytorium Wenezueli. W wyniku operacji sił specjalnych doszło do pojmania głowy państwa Nicolasa Maduro. Wenezuelski przywódca został przetransportowany do USA, gdzie czeka go proces sądowy za m.in. uczestnictwo w zmowie narkoterrorystycznej.

Zdecydowanie nie jest to jednak ostatni "ambitny" plan Donalda Trumpa. Od pewnego czasu 79-letni polityk coraz śmielej wypowiada się na temat potencjalnego przejęcia kontroli nad Grenlandią, która obecnie znajduje się w strefie wpływów Królestwa Danii. Prezydent USA nie zważa przy tym na obowiązujące go sojusze, stosując coraz bardziej agresywną retorykę względem Grenlandii. Polityk jednoznacznie nie wykluczył bowiem możliwości użycia siły do uzyskania założonego celu. Na pytanie o tego typu rozwiązanie odpowiedział on jedynie słowami: "bez komentarza".

Kibice nie zamierzali się kryć. Głośny sprzeciw po pogróżkach Trumpa

Ekspansywne zapędy Donalda Trumpa wywołują ogólnoświatowe oburzenie. Protesty odbywają się obecnie w wielu różnych środowiskach. Kwestia skomplikowanej sytuacji politycznej nie ominęła także świata sportu.

Jedną z najbardziej rozpoznawalnych amerykańskich lig jest koszykarska NBA. W ramach promocji niektóre mecze sezonu zasadniczego odbywają się jednak na europejskich parkietach. 18 stycznia Londyn stał się areną starcia Memphis Grizzlies z Orlando Magic.

Tradycyjnie, przed rozpoczęciem spotkania miało miejsce uroczyste odśpiewanie hymnu Stanów Zjednoczonych Ameryki. To właśnie podczas tej ceremonii doszło do incydentu, który stanowił wyraźny sygnał sprzeciwu wobec polityki Trumpa.

Zostawcie Grenlandię w spokoju!
Krzykną jeden z obecnych na hali kibiców

Słowa te spotkały się z natychmiastową reakcją tłumu. "Gwiaździsty Sztandar" został zagłuszony przez przetaczającą się po trybunach falę okrzyków, pochwalających zachowanie wspomnianego kibica. Ostatecznie mecz ten zakończył się korzystnym dla Memphis Grizzlies wynikiem 126:109. Z pewnością sympatycy basketu zapamiętają go jednak nie ze względu na sportowe emocje, a z racji niecodziennego manifestu politycznego, wymierzonego przeciwko agresywnej narracji Donalda Trumpa względem Grenlandii.

Zobacz również:

Marcin Gortat, Żaneta Gortat-Stanisławska
Sportowe życie

Ledwo Gortat został ojcem, a tu taki wpis. Słynna "ciocia" wkroczyła do akcji

Amanda Gawron
Amanda Gawron
Mężczyzna w garniturze, białej koszuli i czerwonym krawacie, w czerwonej czapce z napisem USA, z zaciśniętą pięścią, wyrażający silne emocje. W tle ochroniarz w okularach przeciwsłonecznych.
Prezydent Stanów Zjednoczonych - Donald TrumpAndrew Caballero-Reynolds / AFPAFP
Mężczyzna w garniturze siedzi na białym fotelu, wykonuje gest ręką podczas wystąpienia na tle niebieskiej ścianki z napisem Bloomberg Philanthropies Global Forum 2025.
Komisarz ligi NBA Adam SilverBryan BedderGetty Images
Mężczyzna w garniturze z czerwoną krawatą siedzący przy mikrofonie na tle amerykańskich flag.
Donald TrumpPhoto by ANDREW LEYDEN / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Stellan Skarsgård o planach Trumpa wobec Grenlandii: Ten mały, ogarnięty megalomanią człowiek, próbuje zawładnąć światemINTERIA.PL

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja