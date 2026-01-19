Zero litości dla Trumpa. Wszystko po słowach o Grenlandii. Zmasowany atak

Od początku 2026 roku oczy całego świata zwrócone są w stronę jednego z globalnych mocarstw - Stanów Zjednoczonych Ameryki. Obecny prezydent USA Donald Trump postanowił podjąć dość radykalne kroki na arenie międzynarodowej.

3 stycznia wojska USA przeprowadziły nieoczekiwany atak na terytorium Wenezueli. W wyniku operacji sił specjalnych doszło do pojmania głowy państwa Nicolasa Maduro. Wenezuelski przywódca został przetransportowany do USA, gdzie czeka go proces sądowy za m.in. uczestnictwo w zmowie narkoterrorystycznej.

Zdecydowanie nie jest to jednak ostatni "ambitny" plan Donalda Trumpa. Od pewnego czasu 79-letni polityk coraz śmielej wypowiada się na temat potencjalnego przejęcia kontroli nad Grenlandią, która obecnie znajduje się w strefie wpływów Królestwa Danii. Prezydent USA nie zważa przy tym na obowiązujące go sojusze, stosując coraz bardziej agresywną retorykę względem Grenlandii. Polityk jednoznacznie nie wykluczył bowiem możliwości użycia siły do uzyskania założonego celu. Na pytanie o tego typu rozwiązanie odpowiedział on jedynie słowami: "bez komentarza".

Kibice nie zamierzali się kryć. Głośny sprzeciw po pogróżkach Trumpa

Ekspansywne zapędy Donalda Trumpa wywołują ogólnoświatowe oburzenie. Protesty odbywają się obecnie w wielu różnych środowiskach. Kwestia skomplikowanej sytuacji politycznej nie ominęła także świata sportu.

Jedną z najbardziej rozpoznawalnych amerykańskich lig jest koszykarska NBA. W ramach promocji niektóre mecze sezonu zasadniczego odbywają się jednak na europejskich parkietach. 18 stycznia Londyn stał się areną starcia Memphis Grizzlies z Orlando Magic.

Tradycyjnie, przed rozpoczęciem spotkania miało miejsce uroczyste odśpiewanie hymnu Stanów Zjednoczonych Ameryki. To właśnie podczas tej ceremonii doszło do incydentu, który stanowił wyraźny sygnał sprzeciwu wobec polityki Trumpa.

Zostawcie Grenlandię w spokoju!

Słowa te spotkały się z natychmiastową reakcją tłumu. "Gwiaździsty Sztandar" został zagłuszony przez przetaczającą się po trybunach falę okrzyków, pochwalających zachowanie wspomnianego kibica. Ostatecznie mecz ten zakończył się korzystnym dla Memphis Grizzlies wynikiem 126:109. Z pewnością sympatycy basketu zapamiętają go jednak nie ze względu na sportowe emocje, a z racji niecodziennego manifestu politycznego, wymierzonego przeciwko agresywnej narracji Donalda Trumpa względem Grenlandii.

