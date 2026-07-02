Ukraiński parlament przyjął w środę ustawę mówiącą o utworzeniu Panteonu Narodowego. Za jej projektem stał nie kto inny, a sam prezydent Wołodymyr Zełenski, który - jak cytuje PAP - wprost mówił o tym, że "nikt nie będzie mówił Ukraińcom, jakich bohaterów mają szanować".

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Ukraiński Panteon Narodowy. Możdżonek odpowiada na słowa Zełenskiego

Na decyzję Rady Najwyższej przywódca naszych wschodnich sąsiadów zareagował później w mediach społecznościowych.

- Jestem wdzięczny wszystkim posłom, którzy poparli ustawę o Ukraińskim Panteonie Narodowym. To ważny krok. I jest ważny nie tylko w kontekście naszej historii i oddawania hołdu własnym bohaterom przez Ukraińców, ale także w kontekście tworzenia podstaw dla długoterminowej jedności społecznej w przyszłości. Jest to możliwe, gdy decyzje naszego państwa opierają się na uznaniu rzeczywistości - tych, których ludzie naprawdę czczą, tych, którzy wnieśli naprawdę historyczny wkład w obronę, rozwój i umocnienie Ukrainy, jej suwerenności, niepodległości i chwały. Czekam na ustawę do natychmiastowego podpisania - napisał Wołodymyr Zełenski.

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Jego post poniósł się szerokim echem. Do tej pory na platformie "X" zobaczyło go ponad 285 tysięcy użytkowników. Nie zabrakło także komentarzy i reakcji na słowa prezydenta Ukrainy. Odpowiedzieć postanowił mu między innymi Marcin Możdżonek - niegdyś kapitan siatkarskiej reprezentacji Polski, a obecnie polityk związany z obozem Konfederacji i doradca do spraw klimatu i środowiska Karola Nawrockiego.

- Prezydent Zełenski kształtuje ukraińską tożsamość narodową, wychwalając osoby, które brały udział w masowym mordowaniu Polaków na Wołyniu - napisał odnosząc się do przytoczonych wyżej słów.

I zaglądając w polityczną "szklaną kulę", dodał: - W krótkim okresie może to pomóc mu wzmocnić jego kruchą pozycję polityczną na arenie wewnętrznej. W dłuższej perspektywie jednak zaszkodzi zarówno jemu, jak i samym Ukrainie. Ofiary Rzezi Wołyńskiej wołają o pamięć, a nie o zemstę.

Marcin Możdżonek Artur Szczepanski Reporter

Wołodymyr Zełeński GENYA SAVILOV AFP





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