Zdrójkowski niezwłocznie zareagował na zaczepkę ws. Pudziana. I to w jaki sposób

Pudzian niechcący wywołał aferę wyjazdem na mecz do Berlina

Piątkowego wieczoru kibice polskiej reprezentacji w piłce nożnej nie będą wspominać najlepiej, zwłaszcza ci, którzy osobiście wybrali się do Berlina, by podziwiać grę naszych orłów. Przegrana 3:1 z Austriakam i i późniejszy remis w meczu Holendrów z Francuzami niestety zaprzepaściły jakiekolwiek szanse na wyjście Polski z grupy.

Co ciekawe, wokół tego meczu wywiązała się jeszcze jedna poboczna afera , o której głośno było w mediach. Mowa o Mariuszu Pudzianowskim , który zapowiadał, że wybiera się do Berlina kibicować polskim piłkarzom, wrzucił nawet zdjęcie z pociągu, po czym wysiadł na... Dworcu Zachodnim.

"Wyobrażacie sobie, że Mariusz Pudzianowski przyszedł na Centralny, wmawiał ludziom, że jedzie na mecz Polski do Berlina , wsiadł do pociągu, po czym wysiadł na Dworcu Zachodnim?" - napisał Michał Cichy, a wtórowali mu dziennikarze redakcji sportowych.

Sprawa z jednej strony była dość zabawna, z drugiej nieco tajemnicza. Pewne jest jednak, że w wielu osobach wywołała skrajne emocje , a internauci dziwili się, po co była ta mistyfikacja. Jeszcze inni podeszli do tego w żartobliwy sposób.

W końcu sam zainteresowany postanowił przerwać milczenie i w zawoalowany sposób dał do zrozumienia, że nie będzie się nikomu tłumaczył, jak dotarł do Berlina.

Adam Zdrójkowski reaguje na zaczepkę w sprawie Pudziana

Co ciekawe, w komentarzach pojawiła się aluzja do Mariusza Pudzianowskiego. "Pudzian, to Ty? Czyli jednak był widzowie.." - brzmi treść zaczepnego komentarza. Aktor nie pozostawił tego wpisu bez komentarza i pozwolił sobie na drobną uszczypliwość: "Tak to ja! Byłem na meczu! Potwierdzone info!!!".