Zdobyła olimpijskie złoto. Chwilę później nadszedł tragiczny komunikat

Eileen Gu to jedna z największych gwiazd współczesnego narciarstwa dowolnego. Urodzona w Stanach Zjednoczonych zawodniczka od 2019 roku reprezentuje Chiny i startuje w konkurencjach halfpipe, slopestyle oraz big air. Mimo zaledwie 22 lat ma na koncie imponującą kolekcję medali mistrzostw świata i igrzysk olimpijskich, a jej nazwisko już teraz wymieniane jest wśród legend tej dyscypliny. Dzięki sukcesom stała się jedną z najbardziej utytułowanych zawodniczek w historii narciarstwa dowolnego.

Podczas XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo Gu ponownie udowodniła swoją klasę. Najpierw sięgnęła po srebrne medale w konkurencjach big air i slopestyle, prezentując widowiskowe i niezwykle techniczne przejazdy. Kulminacja nastąpiła jednak ostatniego dnia zmagań. W finale halfpipe'u w Livigno Snow Park zaprezentowała znakomity występ oceniony na 94,75 punktu, co dało jej złoto i obronę olimpijskiego tytułu. Tym samym powiększyła swój dorobek do sześciu medali zdobytych podczas dwóch zimowych igrzysk i oficjalnie stała się najbardziej utytułowaną narciarką dowolną w historii tej imprezy.

Eileen Gu w żałobie. Zmarła jej babcia

Radość z triumfu nie trwała jednak długo. Tuż po dekoracji reprezentantka Chin otrzymała druzgocącą wiadomość - zmarła jej ukochana babcia, Feng Guozhen. To właśnie dlatego spóźniła się na konferencję prasową. Ze łzami w oczach wyjaśniła, że babcia była jedną z najważniejszych osób w jej życiu, wychowywała ją wspólnie z matką w San Francisco i była dla niej wzorem odwagi oraz determinacji. Drugie imię zawodniczki - Feng - jest hołdem złożonym właśnie jej.

Gu przyznała, że przed wyjazdem na igrzyska wiedziała o ciężkiej chorobie babci. Nie obiecywała jej złota, lecz to, że będzie odważna i gotowa podejmować ryzyko - tak jak ona przez całe życie. Olimpijski triumf w halfpipe miał być spełnieniem tej obietnicy.

"Była naprawdę ważną częścią mojego życia, gdy dorastałam, i osobą, którą ogromnie podziwiałam. Była wojowniczką… parowcem. Ta kobieta rządziła życiem. Chwyciła je za lejce i uczyniła takim, jakim chciała. Bardzo mnie zainspirowała. Jestem naprawdę szczęśliwy, że udało mi się to zrobić (dotrzymać obietnicy złożonej babci - przyp.red.) i mam nadzieję, że przyniosę jej dumę, ale to dla mnie również bardzo trudny czas" - wyznała ze łzami w oczach reprezentantka Chin.

Eileen Gu KIRILL KUDRYAVTSEV AFP

Eileen Gu JEFF PACHOUD AFP

Eileen Gu KUNIHIKO MIURA AFP

