Zdjęcie polskiego siatkarza w aplikacji randkowej. Był wściekły, pilny apel

Karol Kłos już od jakiegoś czasu nie gra w reprezentacji Polski, ale wciąż jest całkiem popularną postacią wśród kibiców tego sportu. Niektórzy chcą na tej popularności skorzystać. Ostatnio Kłos podzielił się ze swoimi fanami na Instagramie pewnym zrzutem ekranu. Zaapelował do swoich kibiców i kibicek, by zgłaszali osobę, która postanowiła się pod niego podszyć w aplikacji randkowej.

Nikola Grbić (pierwszy z lewej) i Karol Kłos (trzeci z prawej) po finale Ligi Narodów w 2023 roku
Nikola Grbić (pierwszy z lewej) i Karol Kłos (trzeci z prawej) po finale Ligi Narodów w 2023 rokuAndrzej Iwanczuki/REPORTEREast News

Kłos zobaczył swoje zdjęcie w aplikacji randkowej i nie wytrzymał. Postanowił po czasie nagłośnić sprawę, tym bardziej że, zrzut ekranu zaczęło wysyłać mu coraz więcej fanek. W końcu pokazał, co o tym myśli.

Karol Kłos na portalu randkowym? Ktoś się pod niego podszył

Karol Kłos od jakiegoś czas nie gra już w reprezentacji Polski, a od nowego sezonu będzie można go zobaczyć na boisku w barwach Projektu Warszawa. To oznacza, że Kłos wrócił do stolicy na dobre.

Kapitan siatkarskiej reprezentacji zakończył karierę. Wzruszające sceny po meczuPolsat Sport

Siatkarz nigdy nie narzekał na zainteresowanie fanów i fanek. Nic więc dziwnego, że jakiś czas temu okazało się, że ktoś postanowił się pod niego podszyć na portalu randkowym. Zdjęcie szybko obiegło sieć.

Karol Kłos zareagował. Zaapelował do fanek

Pod Kłosa podszył się "30-letni Kamil". Siatkarz pochwalił się, że udało mu się złapać winowajcę na gorącym uczynku. Od razu zaapelował do wszystkich osób, które trafią na użytkownika, by natychmiast zgłaszały jego konto.

"Nigdy nie miałem Tindera. Przesłała mi to kolejna osoba. Prośba do Was - gdyby komuś wyświetlił się ten jegomość, to proszę, zgłaszajcie go. Do spodu z nim. Bardzo dziękuję" - napisał Kłos. Zapewne przygoda "30-letniego Kamila" już niebawem dobiegnie końca.

Mężczyzna leży nad wodą na tle lazurowego morza i nieba, korzystając z aplikacji randkowej Tinder, widoczne są jego dane i zainteresowania, całość opatrzona napisem o dopasowaniu w aplikacji.
Karol Kłos zaapelował do swoich fanówInstagram/karolklosESP/Instagram

