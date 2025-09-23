Zdjęcie polskiego siatkarza w aplikacji randkowej. Był wściekły, pilny apel

Kłos zobaczył swoje zdjęcie w aplikacji randkowej i nie wytrzymał. Postanowił po czasie nagłośnić sprawę, tym bardziej że, zrzut ekranu zaczęło wysyłać mu coraz więcej fanek. W końcu pokazał, co o tym myśli.

Karol Kłos na portalu randkowym? Ktoś się pod niego podszył

Karol Kłos od jakiegoś czas nie gra już w reprezentacji Polski, a od nowego sezonu będzie można go zobaczyć na boisku w barwach Projektu Warszawa. To oznacza, że Kłos wrócił do stolicy na dobre.

Kapitan siatkarskiej reprezentacji zakończył karierę. Wzruszające sceny po meczu Polsat Sport

Siatkarz nigdy nie narzekał na zainteresowanie fanów i fanek. Nic więc dziwnego, że jakiś czas temu okazało się, że ktoś postanowił się pod niego podszyć na portalu randkowym. Zdjęcie szybko obiegło sieć.

Karol Kłos zareagował. Zaapelował do fanek

Pod Kłosa podszył się "30-letni Kamil". Siatkarz pochwalił się, że udało mu się złapać winowajcę na gorącym uczynku. Od razu zaapelował do wszystkich osób, które trafią na użytkownika, by natychmiast zgłaszały jego konto.

"Nigdy nie miałem Tindera. Przesłała mi to kolejna osoba. Prośba do Was - gdyby komuś wyświetlił się ten jegomość, to proszę, zgłaszajcie go. Do spodu z nim. Bardzo dziękuję" - napisał Kłos. Zapewne przygoda "30-letniego Kamila" już niebawem dobiegnie końca.

Karol Kłos zaapelował do swoich fanów Instagram/karolklos ESP/Instagram

Jakub Kochanowski i Karol Kłos Andrzej Iwańczuk/Reporter East News

Była żona Karola Kłosa otwiera się po rozstaniu Instagram/_dzicka, Maciej Napora East News