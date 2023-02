Wiemy już, że był to ostatni w karierze mundial dla Dariusza Szpakowskiego. Potwierdził to sam zainteresowany podczas konferencji prasowej zorganizowanej przez Telewizję Polską. "To jest mój ostatni mundial. Wprawdzie Carlo Ancelotti mówi o sobie, że jest za młody na pracę z reprezentacją, to ja tego nie mogę powiedzieć. Ale jest to już taki czas i pora, żeby weszło młode pokolenie, zdolne, utalentowane, dające nam entuzjazm i wiarę w to, że poprowadzą biało-czerwonych do sukcesów" - mówił wówczas Dariusz Szpakowski.