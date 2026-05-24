Zborowska zapytana o powrót do TVP. Postawiła sprawę jasno

Po tym, jak Andrzej Wrona zdecydował się na definitywne zakończenie siatkarskiej kariery, Zofia Zborowska-Wrona mogła wrócić do zawodu i znów zacząć spełniać się w roli aktorki. 39-latka nowinkami z życia na planach filmowych i serialowych dzieli się w mediach społecznościowych, a teraz zapytana została o to, czy przyjęłaby propozycję powrotu do TVP, gdyby takowa pojawiła się n a horyzoncie. Na reakcję aktorki nie trzeba było długo czekać.

Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona to jedna z najbardziej rozpoznawalnych par w polskim show-biznesie. Historia ich miłości przypomina scenariusz hollywoodzkiej komedii romantycznej. Aktorka i siatkarz spotkali się bowiem na wydarzeniu branżowym w sierpniu 2018 roku i szybko przekonali się, że są dla siebie stworzeni. O swojej miłości świat poinformowali jednak dopiero pod koniec roku gdy oficjalnie ogłosili w mediach społecznościowych, że są w związku. Na formalizację swojej relacji zakochani nie czekali długo. W maju 2019 roku zaręczyli się, a w sierpniu stanęli na ślubnym kobiercu.

Gwiazda polskiego kina i były reprezentant naszego kraju w piłce siatkowej mężczyzn doczekali się potomstwa. W lipcu 2021 roku na świat przyszła ich pierwsza córka Nadzieja, a w maju 2024 roku do rodziny dołączyła Jaśmina. Dziewczynki są oczkiem w głowie dumnych rodziców, którzy dbają o ich bezpieczeństwo i prywatność. Aktorka i siatkarz nie publikują wizerunku dziewczynek w mediach społecznościowych, a rodzinne fotki "cenzurują", zakrywając twarze dziewczynek.

Przez pierwsze lata Jaśminą i Nadzieją zajmowała się głównie Zborowska-Wrona. Wszystko jednak zmieniło się, kiedy Andrzej Wrona zakończył siatkarską karierę i zdecydował się na sportową emeryturę. Decyzja ta pozwoliła jego ukochanej powrócić do zawodu i dziś ponownie możemy ją oglądać w akcji. Nie tak dawno swoją premierę miał serial TVN-u "Młode Gliny", w którym Zborowska-Wrona wciela się w rolę komisarz Agaty Bożyk-Lis. Wiadomo także, że aktorka wystąpi w filmie "Jak żyć, żeby nie zwariować" w reżyserii Tomasza Koneckiego i Iwony Ogonowskiej-Koneckiej.

Nowinkami z życia zawodowego Zofia Zborowska-Wrona chętnie dzieli się ze światem za pośrednictwem mediów społecznościowych. Teraz kobieta zorganizowała na swoim profilu na Instagramie sesję Q&A, podczas której odpowiadała na pytania internautów. Jeden z nich zadał aktorce dość ciekawe pytanie. "Wrócisz do TVP, jeśli pojawi się propozycja?" - dopytywał.

Na odpowiedź małżonki byłego reprezentanta Polski nie trzeba było długo czekać. Zofia Zborowska-Wrona zdecydowała się na krótką, lecz wymowną deklarację i przyznała, że chętnie pojawiłaby się ponownie w Telewizji Polskiej. "No jasne" - zapewniła jednoznacznie, dodając do swojej wypowiedzi uśmiechniętą emotikonę.

Uśmiechnięta kobieta z długimi, falowanymi włosami pochylona w stronę aparatu, ubrana w szarą koszulkę i jasne szorty, na dole ekranu tekst: 'No jasne :)' oraz pytanie z relacji dotyczące powrotu do TVP.
Zofia Zborowska-Wrona zapytana została o powrót do TVPInstagram/zborowskawronamateriał zewnętrzny

