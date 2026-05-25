Zborowska-Wrona z trudem powstrzymywała łzy. Zaskakujący moment w "Love is Blind"

W ponownym spotkaniu po niemal roku od przeprowadzonego i nagranego eksperymentu, pary, które były najbliżej tego, by zawrzeć związek małżeński lub go zawarły, spotkały się jeszcze raz na planie i porozmawiały o tym, co spotkało ich po programie.

Love is Blind. Zofia Zborowska-Wrona wysłuchała opowieści uczestników

Zofia Zborowska-Wrona i jej mąż, były siatkarz Andrzej Wrona, mają za sobą pierwszy sezon produkcji, która okazała się kolejnym hitem. To otwiera przed nimi szansę na to, że prowadzić będą nie tylko "Love is Blind", ale że dostaną też szansę w innych show.

Do 24 maja byli jednak zupełnie skupieni na show, które pozwoliło im na tak gładki i przyjemny debiut. To właśnie tego dnia nastąpiła emisja ostatniego z odcinków pierwszej polskiej edycji "Love is Blind". Na kanapach spotkali się uczestnicy programu, na których przez większą część czasu skupione były oczy widowni - niektórym udało się stworzyć szczęśliwe związki, innym nie. Jak się okazało, dla niektórych eksperyment okazał się być wręcz opłakany w skutkach.

Love is Blind. Zofia Zborowska-Wrona próbowała powstrzymać łzy

W pewnym momencie do głosu doszła Julia. Uczestniczka przyznała, że przez udział w programie jej życie w mediach społecznościowych stało się nie do wytrzymania. Zaczęła otrzymywać mnóstwo nieprzyjemnych i hejterskich wiadomości. Te w ogromnym stopniu wpłynęły na jej pewność siebie.

Po tej wypowiedzi swoje trzy grosze dodał Kamil, niedoszły mąż Julii. Zaczął jasno mówić o tym, że jego była partnerka jest bardzo wartościową osobą. Mówiąc to, sam miał łzy w oczach. Kamera w pewnym momencie przeszła również na Zborowską-Wronę, która też miała problem z tym, by powstrzymać wzruszenie. Widać, że mimo niepowodzeń, ostatecznie byłe pary starają się okazywać sobie wsparcie w trudnych chwilach.

Andrzej Wrona, Zofia Zborowska-Wrona

Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona wyprawili imprezę dla rodziców aktorki





