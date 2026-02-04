Zofia Zborowska-Wrona od lat jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych aktorek w Polsce. Widzowie znają ją z wielu popularnych produkcji teatralnych, filmowych i serialowych, a jej naturalność i poczucie humoru sprawiły, że zyskała dużą sympatię publiczności. Fanom sportu jest z kolei doskonale znana także jako żona byłego reprezentanta Polski w siatkówce, Andrzeja Wrony, z którym chętnie dzieli się codziennością w mediach społecznościowych.

Aktorka bardzo aktywnie funkcjonuje w przestrzeni medialnej i nie ogranicza się wyłącznie do tematów lekkich czy rozrywkowych. Zofia Zborowska-Wrona otwarcie zabiera głos w sprawach ważnych społecznie, nie bojąc się rozmów o odpowiedzialności, empatii czy trudnych wyborach. Jednym z tematów szczególnie bliskich jej sercu jest los zwierząt, a zwłaszcza psów ze schronisk. Gwiazda wielokrotnie podkreślała, że jej czworonogi są pełnoprawnymi członkami rodziny, a opieka nad nimi to nie tylko radość, ale i ogromne zobowiązanie. W swoich mediach promuje adopcje i świadome podejście do posiadania zwierząt.

Zofia Zborowska-Wrona o walce celebrytów z patoschroniskami. "Chylę czoła"

W rozmowie z Plejadą Zofia Zborowska-Wrona skomentowała ostatnie działania gwiazd, które nagłaśniają problem warunków panujących w polskich schroniskach i walczą o dobrobyt zwierząt. Aktorka przyznaje, że cieszy się, iż temat w końcu znalazł się w centrum uwagi opinii publicznej. Jednocześnie zaznacza, że sama nie widzi siebie w roli osoby, która zabiera głos w Sejmie. Jak tłumaczy, takie wystąpienia kosztowałyby ją zbyt wiele emocjonalnie, a atmosfera politycznych sporów jest jej obca.

"Myślę, że każde nagłośnienie tego typu sprawy jest ważne. Wczoraj czy przedwczoraj rozmawiałam przez telefon z Magdą, która jest właścicielką Fundacji Mikropsy, z której mamy pieska Kazika. Magda już wcześniej mnie namawiała, żebym przyszła do Sejmu, ale ja po prostu nie mogłam przez zobowiązania zawodowe czy mnie nie było w Polsce. Jak mogę, to wspieram, udostępniam i się udzielam. Nie wiem, czy dałabym radę w Sejmie. To też powiedziałam Magdzie. Nigdy tam nie byłam. Widziałam tylko, w jaki sposób tam się rozmawia i w jaki sposób się ludzie obrzucają błotem. Nie jestem dobra w takie klimaty. Mnie by to pewnie dużo kosztowało" - wyznała.

Zborowska-Wrona podkreśla, że stara się pomagać na miarę swoich możliwości - udostępnia zbiórki, wspiera fundacje i angażuje się wtedy, gdy pozwalają jej na to zobowiązania zawodowe. Aktorka z ogromnym szacunkiem wypowiada się jednak o osobach, które decydują się na taką formę walki o prawa zwierząt. "Chylę czoła wszystkim ludziom, którzy poświęcają swój czas, żeby walczyć o prawa zwierząt" - podsumowuje, dodając, że dobrze, iż w końcu ktoś głośno upomina się o los zwierząt w polskich schroniskach.

Zofia Zborowska Wojciech Olkusnik East News

Zofia Zborowska Tricolors East News

Zofia Zborowska-Wrona Paweł Wrzecion AKPA

