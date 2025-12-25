Zofia Zborowska-Wrona to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego show-biznesu, która przez lata budowała swoją popularność jako aktorka. Pochodzi z artystycznej rodziny i od początku była związana z mediami oraz światem kultury, co naturalnie skierowało ją na ścieżkę kariery aktorskiej. Z czasem jednak jej życie zawodowe zaczęło ewoluować, a priorytety uległy zmianie.

W sportowym środowisku Zofia znana jest przede wszystkim jako żona siatkarza Andrzeja Wrony. Para pobrała się w 2019 roku i od tamtej pory tworzy jeden z najbardziej lubianych duetów w polskim show-biznesie. Wspólnie wychowują dwie córki - Nadzieję i Jaśminę - które stały się centrum ich codzienności i głównym powodem wielu życiowych decyzji celebrytki.

Zofia Zborowska-Wrona tak doceniła córkę. Wytatuowała rysunek czterolatki

Zofia Zborowska aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie chętnie dzieli się nowinkami z życia zawodowego i prywatnego. Dziś, podobnie jak wiele jej koleżanek z branży, jest obecna głównie na Instagramie. To właśnie tam publikuje kadry z rodzinnych chwil, pokazuje kulisy macierzyństwa oraz dzieli się refleksjami na temat codzienności, często z dużą dawką humoru i dystansu do siebie.

Ostatnio aktorka zaskoczyła fanów osobistym wyznaniem. W nowym wpisie na Instagramie podsumowała swój grudzień, który upłynął jej głównie pod znakiem przygotowań do świąt Bożego Narodzenia. Pomiędzy dekorowaniem domu a pieczeniem pierników w willi Lewandowskiej znalazła jednak czas na wyjątkową wizytę w studiu tatuażu. Zofia zdradziła, że zrobiła sobie nową "dziarę", do której wzór stworzyła... jej czteroletnia córka Nadzieja.

"Zrobiłam sobie nowy tatuaż. Rysunek Nadzi: Mama jako serduszko" - napisała Zofia Zborowska.

Zofia Zborowska Wojciech Olkusnik East News

Zofia Zborowska Tricolors East News

Andrzej Wrona i Zofia Zborowska Adam Burakowski East News