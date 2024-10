Zbliża się wielki dzień dla Lewandowskiej. W Hiszpanii mówią tylko o tym

Anna Lewandowska wyraźnie rozkwita po przeprowadzce z Niemiec do Hiszpanii. Trenerka fitness w Katalonii nawiązała nie tylko nowe przyjaźnie, ale również odnalazła pasję, której poświęca cały swój wolny czas. Mowa oczywiście o tańcu , a wszystko zaczęło się od uczestnictwa w lekcjach bachaty . 36-latka już jakiś czas temu zaczęła otwarcie mówić o swojej miłości do tego rodzaju aktywności fizycznej i postanowiła, że swoim nowym hobby zarazi także innych.

Zaczęło się od dodania lekcji tańca do aplikacji Lewandowskiej Diet & Training by Ann oraz uwzględnienie tego typu zajęć podczas organizacji słynnych obozów Camp by Ann. Wkrótce potem żona Roberta Lewandowskiego postanowiła pójść o krok dalej i... zdecydowała się na otwarcie centrum fitness w Barcelonie.