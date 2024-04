Zbigniew Boniek żyje jak w bajce. Dorobił się fortuny

Zbigniew Boniek to jeden z tych sportowców, którzy nawet po zakończeniu aktywnej kariery nie zostali zapomnieni przez kibiców. Nikogo nie powinno to jednak dziwić. Były reprezentant Polski znajduje się bowiem na liście 100 najlepszych piłkarzy w historii futbolu według FIFA , a na swoim koncie ma niebywałe osiągnięcia, o których wielu zawodników może jedynie pomarzyć.

Po przejściu na sportową emeryturę Boniek pozostał w środowisku piłkarskim. Najpierw próbował swoich sił jako trener, przez krótki okres był nawet selekcjonerem reprezentacji Polski. W międzyczasie rozpoczął on karierę jako działacz piłkarski. W latach 2012-2021 pełnił funkcję prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. W 2021 roku został wiceprezydentem UEFA .

Zbigniew Boniek zawsze mądrze inwestował pieniądze, a swoje pierwsze biznesy zaczął robić tuż po zakończeniu kariery piłkarskiej. "Przez całą swoją karierę miałem jedną zasadę: zgromadzenie wszystkich pieniędzy na koncie, żebym miał ich dużo. Powiedziałem, że jak skończę grać, to wtedy zajmę się ewentualnym biznesem i inwestycją, bo nigdy nie wierzyłem w to, że grając w piłkę, dając innym, żeby inwestowali moje pieniądze, coś z tego wyjdzie. Dlatego do dzisiaj spokojnie śpię, bo zawsze swoimi pieniędzmi sam zarządzałem. Nigdy nie bawiłem się w nerwowe inwestycje, inwestycje na poziomie wielkiego ryzyka" - wyjawił niegdyś w Biznes Misji.