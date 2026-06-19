Zbigniew Boniek wyznał prawdę na temat emerytury. Z tego dzisiaj żyje

Dzisiaj chyba każdy kibic piłkarski zapytany o osobę najlepszego polskiego piłkarza bez cienia wątpliwości wskaże Roberta Lewandowskiego. Same za siebie mówią sukcesy osiągane przez "Lewego" w Borussii Dortmund, Bayernie Monachium oraz FC Barcelonie. Za najcenniejszy skalp Polaka uznać trzeba Ligę Mistrzów zdobytą w 2020 roku.

Przed "erą Lewandowskiego" niedoścignioną legendą polskiej piłki był Zbigniew Boniek, który w odróżnieniu od aktualnego kapitana reprezentacji Polski największy sukces odniósł z reprezentacją Polski. Boniek bowiem był gwiazdą polskiej kadry, która w 1982 roku zdobyła trzecie miejsce na mistrzostwach świata w Hiszpanii.

Na niwie klubowej Boniek największe sukcesy osiągał we Włoszech, dokąd wyjechał po okresie gry w Widzewie Łódź. Pochodzący z Bydgoszczy zawodnik razem z Juventusem wygrał Puchar Mistrzów, Puchar Zdobywców Pucharów oraz Superpuchar.

Zbigniew Boniek wyjawił prawdę ws. swojej emerytury. Niewielu się tego spodziewało

Lata wyjątkowo udanej kariery piłkarskiej, a także późniejsza praca na najwyższych szczeblach w PZPN oraz UEFA sprawiają, że Boniek na sportowej emeryturze nie musiał zbytnio martwić się o kwestie finansowe. Już po rozstaniu z zawodowym sportem wszedł w świat biznesu, inwestując m.in. w rynek nieruchomości.

Zbigniew Boniek zaskoczył, gdy w 2021 roku w "Przeglądzie Sportowym" wygląda sprawa jego emerytury. A trzeba przyznać, że jego sytuacja jest bardzo nietypowa. Były piłkarz bowiem z rozbrajającą szczerością wyznał, że w ogóle nie pobiera świadczenia emerytalnego.

- Niektórzy sprawdzają sobie, co miesiąc, ile dostaną. Ja nie muszę sprawdzać, bo ja w ogóle nie mam czegoś takiego jak emerytura - wypalił swego czasu Zbigniew Boniek.

Boniek wielokrotnie w mediach chętnie opowiadał o swoich pobocznych aktywnościach, które pochłaniają jego wolny czas. Za jedną z największych pasji uchodzą konie. Były prezes PZPN od wielu lat posiadania własne stajnie, a jak sam opowiadał, uważa się za eksperta ws. drzew genealogicznych koni.

- Kupuję konie, kiedy mają 18 miesięcy, młode, które trzeba jeszcze zajeździć. Studiuję, jaka jest matka, jaki ojciec, czy to połączenie da mi dobrego jakościowo konia - opowiadał na łamach "Przeglądu Sportowego".

Zbigniew Boniek Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Zbigniew Boniek Andrzej Iwańczuk East News





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