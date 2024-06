Zbigniew Boniek to niezwykle ważna postać dla polskiego futbolu. Swoją przygodę z tą dyscypliną rozpoczynał on roli piłkarza. Był zawodnikiem takich klubów jak m.in. Widzew Łódź , czy Juventus , jednak kibicom z naszego kraju najbardziej kojarzy się on ze znakomitymi występami w narodowych barwach. "ZiBi" był bowiem jednym z reprezentantów Polski, którzy w 1982 roku zachwycili na mundialu w Hiszpanii i wywalczyli w biało-czerwonych barwach brązowy medal.

Po zakończeniu kariery piłkarskiej Boniek postanowił podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi i został szkoleniowcem. W swojej karierze miał on okazję prowadzić kilka znanych drużyn, przez pewien czas był on także selekcjonerem seniorskiej reprezentacji Polski. Po kilkunastu latach pracy trenerskiej postanowił on dokonać kolejnych zmian w życiu zawodowym i został działaczem piłkarskim. W przeszłości był on m.in. prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej. W 2021 roku został mianowany wiceprezydentem UEFA.