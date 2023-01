Zbigniew Bartman zdradził, dlaczego wrócił do gry. Chodzi o jego dziewczynę

"Skala hejtu była dla mnie przerażająca . Trafiliśmy na portale plotkarskie. Siedziałam przez cały dzień i czytałam wszystkie komentarze. Osądzano mnie o to, że zabrałam ojca dziecku. Było to dla mnie najgorsze. Na szczęście już to ucichło. Wszyscy anonimowi komentatorzy umilkli. Ludzie, którzy mieli odwagę się podpisać , życzyli nam powodzenia" - wyznała w rozmowie z "TVP SPORT".

Udany debiut Bartmana we Włoszech. Mógł liczyć na wyjątkowy doping

"Dokładnie dziesięć miesięcy temu (30.03.2022) rozegrałem swój ostatni mecz. Dzisiaj było mi dane wrócić na parkiet w barwach Emma Villas. Było to dziesięć bardzo trudnych miesięcy, walki o powrót do zdrowia, walki o powrót do formy. Dziękuję Zuza za twoje wsparcie i za to, że nie przestałaś we mnie wierzyć.Wspierałaś, motywowałaś i zawsze byłaś przy mnie. Podziękowania należą się też całej drużynie i sztabowi Projektu Warszawa za możliwość trenowania na najwyższym poziomie. Bez waszej gościnności nie byłby mnie tu dzisiaj. Dziękuję. Wiara i ciężka praca są w stanie przenosić góry. Nie napiszę, że to dopiero początek, bo zabrzmiałoby śmiesznie, ale do końca jeszcze daleko"- napisał w sieci Bartman.