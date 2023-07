Zbigniew Bartman dolał oliwy do ognia ws. Leona. Znów poszło o hymn

Nie wiem, czy wszyscy zwróciliśmy uwagę na to, że jako jedyny nie śpiewał naszego hymnu. Na pewno hymn kubański by zaśpiewał, a polskiego nie śpiewa. To tak podsumowując, dlaczego nie akceptuję tego, że Leon gra w reprezentacji Polski

Zbigniew Bartman znów uderza w Wilfredo Leona. Nie ma dla niego litości

To, że zaśpiewał hymn po zdobyciu złotego medalu Ligi Narodów - bardzo fajnie, tylko dlaczego zrobił to tak późno i dlaczego akurat w momencie, kiedy miał ten medal. Dlaczego nie zrobił tego wcześniej? Co się zmieniło w jego głowie, że nagle hymn można śpiewać, a wcześniej nie można było?

Kibice szybko podłapali słowa Bartmana i jeszcze przed jego inauguracyjną walką w MMA znaleźli mu rywala. Uważali, że powinien wyjaśnić sobie pewnie rzeczy w oktagonie właśnie z zawodnikiem Perugii. Były siatkarz, choć z początku z entuzjazmem podszedł do tych plotek, teraz uważa, że na ten moment jego pojedynek z Leonem jest niemożliwy. "Jakby była taka oferta, to bym ją zaakceptował. Byłaby to medialna walka, bo mamy już 'konflikt'. Myślę, że Wilfredo jeszcze przez wiele lat będzie grał w siatkówkę, a ja tak długo nie zostanę we freak fightach" - stwierdził.