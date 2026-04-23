Zawrzało po wpisie polityka PiS. Prezes Wisły nie wytrzymał. "Naród ma dość"

Jeszcze kilka miesięcy temu niewiele osób spodziewało się tak burzliwego końca sportowego rozdziału firmy Zondacrypto. Giełda kryptowalut sponsorowała między innymi kluby PKO BP Ekstraklasy. Ponadto głośno było o współpracy z Polskim Komitetem Olimpijskim. Dzięki wspomnianej umowie olimpijczycy mogli liczyć na dodatkowe pieniądze. Póki co medaliści ich jednak nie zobaczyli. O przelew upomina się między innymi Paweł Wąsek, który potrzebuje funduszy ze względu na generalny remont domu.

Środowisko sportowe jest oburzone. W przestrzeni wirtualnej nie brakuje także szyderczych wpisów. Dyskusję rozpoczął choćby Jarosław Królewski. "Dobra, dawajcie najlepsze zdjęcia z głośnych ogłoszeń współpracy z @zondacrypto. Dziś każdy rozwiązuje dumnie umowy, nieliczni spędzili trochę czasu na due diligence - aby ich po prostu nie podpisywać, a którzy się na tej współpracy wzbogacali - dla ludzi z IQ nieco wyżej niż średnia - było to oczywiste" - napisał sternik Wisły Kraków, który zamieścił zdjęcie przedstawiające Radosława Piesiewicza oraz Przemysława Krala, prezesa Zondacrypto.

Wśród komentujących dość niespodziewanie znalazł się Janusz Kowalski. Poseł PiS skontrował zdjęciem z Donaldem Tuskiem w roli głównej. Obecny premier Polski widniał z koszulką Lechii Gdańsk z logo Zondacrypto. "Voila" - krótko podsumował polityk. Jarosław Królewski odpowiedział błyskawicznie. "Pan Premier, niezależnie czy się go lubi czy nie, nie zarządza Lechią Gdańsk a z kolei Pan prezydent również wpada na mecze tego klubu" - rozpoczął.

Wymiana zdań Królewskiego z Kowalskim. Prezes Wisły zareagował na zdjęcie

"Wy politycy zamiast się na******ać i robić z siebie pajaców w social media - o to kto ma większą rację weźcie się do roboty - pamiętajcie, że naród dał wam możliwości służenia jemu a nie bycia celebrytami. Naród ma już dość waszego dzielenia społeczeństwa. Ten kapitał się wyczerpuje. Zacznijcie mieć po obu stronach barykady - program dla Polaków - a nie być silni wiecznie słabością innych" - dodał.

Następnie obaj panowie wymieniali się argumentami. "Rząd zmarnował dwa lata ws. krypto" - zaakcentował Janusz Kowalski. "Milczał pan jak Tusk wykańczał polskie firmy krypto w 2025 r. - wszystkie wyniosły się z Polski" - wytoczył kolejne działa. "Nie mam czasu podlizywać się do Pana D. Tuska, bo właśnie bukuje hotele na podróż z prezydentem do Dubrownika w kolejnym tygodniu na misję gospodarczą. Tak - zarówno premierowi naszego kraju i prezydentowi zdarza się robić dobre rzeczy" - odparł Jarosław Królewski.

"Jestem apolityczny. Durnowate myślenie tępię niezależnie od barw partyjnych - nie zachowując się jak sekciarz" - napisał na koniec piłkarski działacz. Wcześniej natomiast wbił szpilkę politykowi. "Reszty mi się nie chce czytać. Maltańczyk chce wyjść na spacer" - napisał po jednym z obszernych wpisów przedstawiciela PiS.

Jarosław Królewski Michal Klag East News

