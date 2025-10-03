Władimir Putin był gościem numer jeden podczas konferencji "Wałdaj", za której organizację odpowiadało działające pod właśnie tą nazwą stowarzyszenie rosyjskich i międzynarodowych ekspertów. Podczas swojego wystąpienia rosyjski przywódca dość niespodziewanie wypominał błędy, jakie Polska - jego zdaniem - popełniła przed 1939 rokiem, odnosząc się także do wrogiego nastawienia Józefa Piłsudskiego wobec Rosji.

- Wydaje mi się, że pod jego przywództwem, kierując się jego pomysłami, Polska popełniła bardzo wiele błędów przed II wojną światową. Niemcy proponowały im, by pokojowo rozwiązać kwestię Gdańska i korytarza gdańskiego. Ówczesne polskie władze kategorycznie odmówiły i w efekcie Polska stała się pierwszą ofiarą nazistowskiej agresji - mówił Władimir Putin.

Prezydent Rosji chciał także spróbować uspokoić nastroje wobec ewentualnej groźby ze strony jego wojsk, wiszącej nad państwami NATO. Jak zadeklarował, wypowiadanie konfliktu członkom sojuszu północnoatlantyckiego nie znajduje się w jego planach.

- Mówię wam szczerze, czasami patrzę na to, co mówią i myślę, że oni nie dają temu wiary. Nie mogą uwierzyć w to, że Rosja planuje zaatakować NATO - stwierdził, mówiąc o zachodnich przywódcach.

I dodał: - Cóż, rzeczywiście trudno w to uwierzyć, ale oni przekonują co do tego swoich własnych obywateli. Więc co to są za ludzie? Albo są niezwykle niekompetentni, jeśli szczerze to wierzą, ale wtedy nie sposób uwierzyć w ten nonsens. Mogą też być po prostu nieszczerzy, ponieważ sami nie dają temu wiary, próbując przy tym przekonać do tego innych. Są jakieś inne opcje? Szczerze, chcę tylko powiedzieć: uspokójcie się i śpijcie spokojnie.

Głośne przemówienie Władimira Putina. Garri Kasparow odpowiada prezydentowi Rosji

Na jego słowa zareagował Garri Kasparow - jeden z najwybitniejszych szachistów w historii, a obecnie aktywnie uczestniczący w życiu politycznym gorliwy adwersarz Władimira Putina, który postanowił wypunktować rosyjskiego wodza, próbując udowodnić tym samym, że nie można ufać mu na słowo.

- To, że powiedziałem, że nigdy nie zaatakujemy Gruzji ani Ukrainy, to że nasze drony, szpiedzy i nasi sabotażyści są w całej Europie, to że Rosja zwiększa pobór do wojska, zaostrza propagandę i produkcję broni, nie oznacza, że tym razem nie możecie mi zaufać! - napisał przekornie, komentując słowa Władimira Putina, czym jasno dał do zrozumienia, jak odebrał jego wystąpienie.

