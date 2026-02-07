Po piątkowej ceremonii otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina głośno zrobiło się wokół Karola Nawrockiego. Prezydent RP - w przeciwieństwie do ministra sportu i turystyki Jakuba Rutnickiego - został bowiem pominięty w komentarzu podczas transmisji uroczystości na antenie Telewizji Polskiej.

- Ja powiem tylko, że w ceremonii otwarcia udział bierze minister sportu i turystyki pan Jakub Rutnicki, który reprezentuje rząd podczas tych igrzysk. Przed ceremonią pan minister wziął udział w spotkaniu z innymi ministrami sportu z całego świata. Były rozmowy na temat promocji naszej kandydatury do organizacji letnich igrzysk olimpijskich - mówił podczas przemarszu reprezentacji Polski Piotr Sobczyński, po czym towarzyszący mu Marek Rudziński zaprosił do obejrzenia biało-czerwonej defilady naszych rodaków.

Fakt, że pominięta w tej sytuacji została głowa państwa odbił się szerokim echem i wywołał falę oburzenia w mediach społecznościowych.

Igrzyska olimpijskie. Karol Nawrocki pominięty przez TVP. Prezydent reaguje

Do sprawy odniósł się później dyrektor TVP Sport Jakub Kwiatkowski, który został poproszony o komentarz przez portal WP SportoweFakty.

Nie oglądałem transmisji, ale rozmawiałem z komentatorami. Nie ma żadnego odgórnego zakazu pomijania tego czy innego polityka

I dodał: - Zresztą w transmisji łyżwiarstwa figurowego Przemysław Babiarz wspomniał o obecności Karola Nawrockiego na miejscu.

Sprawa, jak się okazuje, dotarła także do uszu samego Karola Nawrockiego. Prezydent RP zahaczył o ten wątek w sobotni poranek w wiosce olimpijskiej - gdzie złapała go kamera stacji TVN - dzieląc się przy okazji swoimi wrażeniami z piątkowej ceremonii otwarcia.

- Rozmawiałem z prezydentami wielu krajów. Cały wieczór spędziłem z premierem Holandii, ale też z moimi przyjaciółmi z krajów bałtyckich. Miałem spotkanie z J.D. Vancem, jak było widać, z prezydentem Mattarellą, dłuższe spotkanie z panią premier Giorgią Meloni, więc wykonywałem swoje obowiązki z przyjemnością - mówił Karol Nawrocki. Po czym dodał:

Mam nadzieję, że pana redaktora stacja zauważyła moją obecność na otwarciu igrzysk olimpijskich, bo słyszałem że Telewizja Publiczna nie zauważyła

Słowa Karola Nawrockiego wyraźnie rozbawiły stojącego obok prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza, który aż roześmiał się w głos.

Prezydent RP - Karol Nawrocki ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

Radosław Piesiewicz Tomasz Jastrzebowski East News

ZIO 2026. Znicz olimpijski zapłonął w Mediolanie. WIDEO EMELINE HENRY, SOFIANE OUANES / AFPTV / AFP AFP