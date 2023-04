Zawodnicy Legii Warszawa nie próżnują. Wzięli udział w wyjątkowej akcji

Przed koszykarzami Legii Warszawa wyjątkowo intensywny okres. Panowie zagrają jeszcze dwa mecze w sezonie zasadniczym Basket Ligi, a następnie rozpoczną grę w fazie play-off. Zanim jednak "Wojskowi" stanęli do walki ze Stalą Ostrów i Eneą Zastal BC Zielona Góra, przedstawiciele ekipy ze stolicy wzięli udział w wyjątkowej akcji. Wybrali się dowiem do jednego z warszawskich schronisk, by zachęcić kibiców do adopcji bezdomnych zwierząt.