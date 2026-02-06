Zaskoczyli na ceremonii otwarcia igrzysk. O ich strojach już jest głośno

W piątek oficjalnie rozpoczęły się XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Trzygodzinna ceremonia otwarcia, odbywająca się jednocześnie w kilku włoskich miastach, zachwyciła rozmachem i symboliką. Tym razem we Włoszech zapłonął nie jeden, a dwa olimpijskie znicze, jednak jeszcze wcześniej uwagę kibiców na całym świecie przykuła prezentacja wszystkich reprezentacji uczestniczących w igrzyskach. Wśród nich wyjątkowe wrażenie zrobili przedstawiciele Haiti, których stroje wyraźnie wyróżniały się na tle pozostałych ekip. Jak się szybko okazało, nie był to przypadek - każdy element tych ubrań został starannie przemyślany.

Reprezentacja Haiti zachwyciła strojami na zimowe igrzyska olimpijskie

Reprezentacja Haiti na zimowe igrzyska w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo liczy zaledwie dwoje zawodników: Richiego Viano oraz Stevensona Savarta. Ich stroje zrobiły furorę w mediach społecznościowych i zagranicznych serwisach, a wielu kibiców podkreślało, że trudno było oderwać od nich wzrok. Projektantka strojów Stella Jean podkreśliła, że nie są to zwykłe olimpijskie stroje, a sposób opowiedzenia wyjątkowej historii kraju.

"Od najwyższych szczytów Karaibów po serce Dolomitów. Haiti debiutuje na zimowych igrzyskach olimpijskich z Richim Viano i Stevensonem Savartem. Dwóch sportowców. Jeden naród, który nie chce zniknąć. Te stroje to nie tylko styl. To akt odpowiedzialności. Każdy detal jest celowy. Każdy centymetr materiału niesie ze sobą obowiązek opowiedzenia historii - i wolę przetrwania" - napisała na swoim profilu na Instagramie. To połączenie sportowego doświadczenia z artystyczną wizją sprawiło, że stroje Haiti nabrały głębszego znaczenia niż tylko estetycznego.

Warto zaznaczyć, że są to jedyne ręcznie malowane stroje na tych igrzyskach. Inspiracją dla ich wyglądu była wizjonerska sztuka Edouarda Duvala-Carrie, znanego z prac poruszających temat tożsamości, historii i walki o widoczność. Projekt Stelli Jean w życie tchnął były włoski narciarz alpejski, Pietro Vitalini.

