Zaskoczył biorąc ślub. Rodzice dowiedzieli się w ostatniej chwili
Tymoteusz Puchacz od 1,5 roku czeka na kolejne powołanie do kadry, jednak na brak wrażeń wcale nie może narzekać. Podczas gdy koledzy z reprezentacji rozpoczęli zgrupowanie we Wrocławiu, 27-latek pochwalił się w mediach społecznościowych zdjęciami ze... ślubu. Jak się okazało, on i Oliwia Nincevic stanęli na ślubnym kobiercu, co do ostatniej chwili utrzymywali w tajemnicy. Nawet przed swoimi rodzicami.
Tymoteusz Puchacz jest bezapelacyjnie jedną z najbarwniejszych postaci w polskim futbolu. 27-latek nie boi się poruszać "tematów tabu" i bardzo często w rozmowach z dziennikarzami bywa bezpośredni, przez co na przestrzeni ostatnich lat zyskał wielu sympatyków, ale również wielu przeciwników.
W ostatnich miesiącach polscy kibice Puchacza częściej oglądać mogli w mediach, aniżeli na boisku. Ostatni występ w narodowych barwach piłkarz zaliczył w listopadzie 2024 roku podczas meczu Ligi Narodów ze Szkocją. Od tamtej pory ani razu nie został powołany na zgrupowanie kadry.
27-latek nie znalazł się także na liście zawodników, których Jan Urban postanowił powołać na zgrupowanie reprezentacji Polski we Wrocławiu przed meczami towarzyskimi z Ukrainą i Nigerią. Na brak wrażeń w ostatnich dniach maja Puchacz nie mógł jednak narzekać - zmienił on bowiem swój stan cywilny i stanął na ślubnym kobiercu z influencerką, Oliwią Nincevic.
Tymoteusz Puchacz wziął ślub w tajemnicy. Rodzice myśleli, że jadą na galę
Puchacz i Nincevic z początku ukrywali swój związek ze światem i choć publikowali w mediach społecznościowych wspólne zdjęcia, kibice byli wprost przekonani, że tę dwójkę łączy tylko przyjaźń. Dopiero po kilku miesiącach piłkarz i influencerka ujawnili, że ich relacja stała się czysto romantyczna i chcą budować razem wspólną przyszłość.
W styczniu bieżącego roku 27-letni sportowiec zdecydował się na kolejny krok i wręczył partnerce pierścionek zaręczynowy. Z formalizacją swojego związku zakochani wcale nie czekali długo. 28 maja za pośrednictwem mediów społecznościowych ujawnili, że zostali mężem i żoną.
W rozmowie z dziennikarzem Tomaszem Ćwiąkałą Tymoteusz Puchacz nie uniknął tematu ślubu. Piłkarz reprezentacji Polski wyjawił, że on i jego ukochana zadbali o prywatność i o formalizacji ich związku nie wiedzieli wcześniej nawet ich rodzice. Na ślub zakochani ściągnęli ich... pod pretekstem gali dla influencerów.
"Wygląda to tak. Nikt o tym nie wie. Czyli wiem o tym ja, Oliwka, Alexander Theus - mój przyjaciel i mój świadek - i świadkowa Oliwki. Nasi rodzice nie wiedzą, nasi przyjaciele nie wiedzą. Nasi rodzice jadą na ten ślub pod pretekstem tego, że jest to gala dla influencerów. Że to będzie nagrywane i puszczane w telewizji. Oliwka "dla jaj" zrobiła zaproszenia, więc jest to wielka intryga. Oni myślą, że jadą na event, więc nie są zdziwieni, że mają być w garniturach, w sukniach. Oliwka też ogarnęła makijażystkę, która zrobi makijaże i tak dalej. I wszystko jest na tip-top ogarnięte, ale oni nie wiedzą, że jest to ślub" - wyjawił.
Ostatecznie na ceremonii, która odbyła się we Wrocławiu, zjawili się państwo młodzi, ich świadkowie oraz rodzice. Puchacz przyznał, że zależało mu na formalizacji związku głównie ze względu na wiarę.