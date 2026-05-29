Zaskoczył biorąc ślub. Rodzice dowiedzieli się w ostatniej chwili

Tymoteusz Puchacz jest bezapelacyjnie jedną z najbarwniejszych postaci w polskim futbolu. 27-latek nie boi się poruszać "tematów tabu" i bardzo często w rozmowach z dziennikarzami bywa bezpośredni, przez co na przestrzeni ostatnich lat zyskał wielu sympatyków, ale również wielu przeciwników.

W ostatnich miesiącach polscy kibice Puchacza częściej oglądać mogli w mediach, aniżeli na boisku. Ostatni występ w narodowych barwach piłkarz zaliczył w listopadzie 2024 roku podczas meczu Ligi Narodów ze Szkocją. Od tamtej pory ani razu nie został powołany na zgrupowanie kadry.

27-latek nie znalazł się także na liście zawodników, których Jan Urban postanowił powołać na zgrupowanie reprezentacji Polski we Wrocławiu przed meczami towarzyskimi z Ukrainą i Nigerią. Na brak wrażeń w ostatnich dniach maja Puchacz nie mógł jednak narzekać - zmienił on bowiem swój stan cywilny i stanął na ślubnym kobiercu z influencerką, Oliwią Nincevic.

Tymoteusz Puchacz wziął ślub w tajemnicy. Rodzice myśleli, że jadą na galę

Puchacz i Nincevic z początku ukrywali swój związek ze światem i choć publikowali w mediach społecznościowych wspólne zdjęcia, kibice byli wprost przekonani, że tę dwójkę łączy tylko przyjaźń. Dopiero po kilku miesiącach piłkarz i influencerka ujawnili, że ich relacja stała się czysto romantyczna i chcą budować razem wspólną przyszłość.

W styczniu bieżącego roku 27-letni sportowiec zdecydował się na kolejny krok i wręczył partnerce pierścionek zaręczynowy. Z formalizacją swojego związku zakochani wcale nie czekali długo. 28 maja za pośrednictwem mediów społecznościowych ujawnili, że zostali mężem i żoną.

W rozmowie z dziennikarzem Tomaszem Ćwiąkałą Tymoteusz Puchacz nie uniknął tematu ślubu. Piłkarz reprezentacji Polski wyjawił, że on i jego ukochana zadbali o prywatność i o formalizacji ich związku nie wiedzieli wcześniej nawet ich rodzice. Na ślub zakochani ściągnęli ich... pod pretekstem gali dla influencerów.

"Wygląda to tak. Nikt o tym nie wie. Czyli wiem o tym ja, Oliwka, Alexander Theus - mój przyjaciel i mój świadek - i świadkowa Oliwki. Nasi rodzice nie wiedzą, nasi przyjaciele nie wiedzą. Nasi rodzice jadą na ten ślub pod pretekstem tego, że jest to gala dla influencerów. Że to będzie nagrywane i puszczane w telewizji. Oliwka "dla jaj" zrobiła zaproszenia, więc jest to wielka intryga. Oni myślą, że jadą na event, więc nie są zdziwieni, że mają być w garniturach, w sukniach. Oliwka też ogarnęła makijażystkę, która zrobi makijaże i tak dalej. I wszystko jest na tip-top ogarnięte, ale oni nie wiedzą, że jest to ślub" - wyjawił.

Ostatecznie na ceremonii, która odbyła się we Wrocławiu, zjawili się państwo młodzi, ich świadkowie oraz rodzice. Puchacz przyznał, że zależało mu na formalizacji związku głównie ze względu na wiarę.

Tymoteusz Puchacz Grzegorz Wajda East News

Tymoteusz Puchacz ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

Tymoteusz Puchacz Andrzej Iwańczuk Reporter





Robert Lewandowski: Moja przyszłość w kadrze będzie zależała również od tego, jaki klub wybiorę. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport