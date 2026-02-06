Zaskoczenie ws. Julii Szeremety. Niecodzienna prośba, od razu się pochwaliła

Szeremeta bardzo chętnie spędza czas z innymi dziewczynami na zgrupowaniach reprezentacji i poza nimi. Okazało się, że ma jedną bardzo bliską przyjaciółkę, która miała do niej niecodzienną prośbę. Pięściarka była zachwycona.

Julia Szeremeta liczy na kolejne sukcesy

Wicemistrzyni olimpijska z Paryża zakończyła bokserski sezon znakomicie i znalazła się na czele rankingów World Boxing zarówno w swojej kategorii wagowej jak i poza nią. Nie wszystko szło po myśli Polki - podczas mistrzostw świata w Liverpoolu mierzyła w złoto, a musiała zadowolić się srebrem. Na Młodzieżowych Mistrzostwach Europy, w których wzięła udział po raz ostatni w karierze, zdobyła za to złoto.

To daje wspaniałe prognozy przed nadchodzącymi wielkimi krokami walkami polskiej zawodniczki. Póki co jednak Szeremeta dzieli uwagę między treningi i życie prywatne. Ostatnio dowiedziała się o czymś wspaniałym i od razu postanowiła się pochwalić w sieci.

Julia Szeremeta dostała niecodzienną prośbę

Nie co dzień przyjaciele biorą ślub i nie co dzień można zostać zapytanym o to, by stanąć obok nich w roli świadka lub świadkowej. Tak stało się ostatnio w przypadku Szeremety. Jej przyjaciółka, Klaudia, dała jej zaproszenie na ślub i w ciekawy sposób postanowiła zadać jej bardzo ważne pytanie.

"Znalazłam mężczyznę mojego życia, ale nadal potrzebuję Ciebie! Proszę, bądź obok mnie w tym ważnym dla mnie dniu. Czy zostaniesz moją świadkową?" - brzmiał tekst wypisany w ramce i wręczony Szeremecie. Szczęśliwa zawodniczka z radością powiedziała "tak" i z pewnością nie może już doczekać się udziału w ślubie i weselu swojej drogiej przyjaciółki.

