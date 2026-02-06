Partner merytoryczny: Eleven Sports

Zaskoczenie ws. Julii Szeremety. Niecodzienna prośba, od razu się pochwaliła

Anna Dymarczyk

Julia Szeremeta wróciła niedawno z przygotowań organizowanych dla reprezentantek Polski i póki co spędza czas na treningach i przyjemnościach. Niedawno pokazywała na swoim profilu gotowego do wzięcia udziału w zawodach pięknego rumaka, a teraz postanowiła pochwalić się czymś bardzo dla niej osobistym. Radości było co nie miara.

Młoda kobieta o długich, prostych włosach, patrząca przed siebie z neutralnym wyrazem twarzy, nosi delikatny naszyjnik i czarny top na ramiączkach, w tle ciemna, rozmyta grafika.
Julia SzeremetaKrzysztof RadzkiEast News

Szeremeta bardzo chętnie spędza czas z innymi dziewczynami na zgrupowaniach reprezentacji i poza nimi. Okazało się, że ma jedną bardzo bliską przyjaciółkę, która miała do niej niecodzienną prośbę. Pięściarka była zachwycona.

"Na taką śmierć trzeba sobie zasłużyć". Tego dnia nic na to nie wskazywało... Odszedł mistrz Marian Kasprzyk

Julia Szeremeta liczy na kolejne sukcesy

Wicemistrzyni olimpijska z Paryża zakończyła bokserski sezon znakomicie i znalazła się na czele rankingów World Boxing zarówno w swojej kategorii wagowej jak i poza nią. Nie wszystko szło po myśli Polki - podczas mistrzostw świata w Liverpoolu mierzyła w złoto, a musiała zadowolić się srebrem. Na Młodzieżowych Mistrzostwach Europy, w których wzięła udział po raz ostatni w karierze, zdobyła za to złoto.

To daje wspaniałe prognozy przed nadchodzącymi wielkimi krokami walkami polskiej zawodniczki. Póki co jednak Szeremeta dzieli uwagę między treningi i życie prywatne. Ostatnio dowiedziała się o czymś wspaniałym i od razu postanowiła się pochwalić w sieci.

Julia Szeremeta dostała niecodzienną prośbę

Nie co dzień przyjaciele biorą ślub i nie co dzień można zostać zapytanym o to, by stanąć obok nich w roli świadka lub świadkowej. Tak stało się ostatnio w przypadku Szeremety. Jej przyjaciółka, Klaudia, dała jej zaproszenie na ślub i w ciekawy sposób postanowiła zadać jej bardzo ważne pytanie.

Nieoczekiwany zwrot ws. Szeremety. Pokazała nagranie, od razu się pochwaliła

"Znalazłam mężczyznę mojego życia, ale nadal potrzebuję Ciebie! Proszę, bądź obok mnie w tym ważnym dla mnie dniu. Czy zostaniesz moją świadkową?" - brzmiał tekst wypisany w ramce i wręczony Szeremecie. Szczęśliwa zawodniczka z radością powiedziała "tak" i z pewnością nie może już doczekać się udziału w ślubie i weselu swojej drogiej przyjaciółki.

Drewniane pudełko z biletem ozdobionym grafiką przedstawiającą kobietę i mężczyznę oraz inicjałami K & A i datą wydarzenia. Wewnątrz znajduje się kartka z prośbą skierowaną do świadka na ceremonię, całość leży na koronkowej serwetce.
Julia Szeremeta została zapytana o zostanie świadkową na ślubie przyjaciółkiInstagram/szeremeta15984ESP/Instagram

