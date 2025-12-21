Zaskakujący zwrot w domu Majdanów. Rozenek załamana, mąż nie pomógł

Już wcześniej Rozenek zadbała o to, by jej dom był w całości gotowy na święta Bożego Narodzenia. Stanisław, który od dawna nie był w Polsce, po raz pierwszy obejrzy w środku budowaną przez lata willę swojej mamy i ojczyma. Zdaje się, że pierwsze święta w Konstancinie-Jeziornie będą dużym wydarzeniem dla całej rodziny.

Małgorzata Rozenek-Majdan zaczęła opowiadać o nowej pasji syna

Małgorzata Rozenek-Majdan już niebawem spędzi święta razem z całą rodziną w nowym domu w Konstancinie. Okazało się, że nie był to oczywisty wybór. Do tego, by zostać na ten czas w domu przekonał ją najstarszy syn, Stanisław.

Mój najstarszy syn, jak w sierpniu wyjechał na studia, to do tej pory jeszcze nie przyjechał, więc prosił tylko, abym nie wpadała na pomysł wyjazdu gdzieś, bo on chce do domu

W ten sposób w sobotnie popołudnie cała rodzina pojechała po Stanisława, by odebrać go z lotniska. W tym czasie Rozenek postanowiła opowiedzieć co nieco o nowej pasji najmłodszego syna, Henia. Gwiazda była załamana.

Małgorzata Rozenek-Majdan załamana. Mąż nie pomógł

W trakcie podróży samochodem Rozenek nagrała kolejny film, który opublikowała w sieci. Skupiła swoją uwagę m.in. na czapce małego Henia. Wyjaśniła, że w ostatnim czasie jej najmłodsza pociecha jest zafascynowana postacią superszybkiego jeża, Sonica, bohatera gier i filmów. Miała z tym jednak pewien problem.

"Przechodzimy teraz bardzo silną i długo już trwającą fazę fascynacji Soniciem. Więc Henio, jak tylko zobaczy gdzieś jakieś rzeczy z Sonica..." - zaczęła mówić Rozenek, ale wtedy przerwał jej zarówno Henio, jak i mąż. Radosław Majdan stwierdził, że nie tylko jego syn przeżywa ten czas fascynacji, ale on sam również.

"To nie są ładne rzeczy..." - kiwała głową zrezygnowana i załamana Rozenek, która musiała poświęcić na ołtarzu radości swojego syna poczucie własnej estetyki. Majdan jedynie pogłaskał ją po włosach na pocieszenie, a potem przybił Heniowi piątkę.

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan Kamil Piklikiewicz East News

Małgorzata Rozenek, Radosław Majdan VIPHOTO East News