Zaskakujący zwrot w domu Majdanów. Rozenek załamana, mąż nie pomógł
Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan święta Bożego Narodzenia mieli spędzić w całości w rodzinnym gronie. Dołączyć do nich miał najstarszy syn celebrytki, Stanisław, który na co dzień studiuje we Francji. Podczas jazdy na lotnisko Rozenek zdobyła się na wyznanie dot. najmłodszej pociechy, Henia. Z jedną rzeczą nie może sobie poradzić, a mąż nie miał zamiaru pomagać.
Już wcześniej Rozenek zadbała o to, by jej dom był w całości gotowy na święta Bożego Narodzenia. Stanisław, który od dawna nie był w Polsce, po raz pierwszy obejrzy w środku budowaną przez lata willę swojej mamy i ojczyma. Zdaje się, że pierwsze święta w Konstancinie-Jeziornie będą dużym wydarzeniem dla całej rodziny.
Małgorzata Rozenek-Majdan zaczęła opowiadać o nowej pasji syna
Małgorzata Rozenek-Majdan już niebawem spędzi święta razem z całą rodziną w nowym domu w Konstancinie. Okazało się, że nie był to oczywisty wybór. Do tego, by zostać na ten czas w domu przekonał ją najstarszy syn, Stanisław.
Mój najstarszy syn, jak w sierpniu wyjechał na studia, to do tej pory jeszcze nie przyjechał, więc prosił tylko, abym nie wpadała na pomysł wyjazdu gdzieś, bo on chce do domu
W ten sposób w sobotnie popołudnie cała rodzina pojechała po Stanisława, by odebrać go z lotniska. W tym czasie Rozenek postanowiła opowiedzieć co nieco o nowej pasji najmłodszego syna, Henia. Gwiazda była załamana.
Małgorzata Rozenek-Majdan załamana. Mąż nie pomógł
W trakcie podróży samochodem Rozenek nagrała kolejny film, który opublikowała w sieci. Skupiła swoją uwagę m.in. na czapce małego Henia. Wyjaśniła, że w ostatnim czasie jej najmłodsza pociecha jest zafascynowana postacią superszybkiego jeża, Sonica, bohatera gier i filmów. Miała z tym jednak pewien problem.
"Przechodzimy teraz bardzo silną i długo już trwającą fazę fascynacji Soniciem. Więc Henio, jak tylko zobaczy gdzieś jakieś rzeczy z Sonica..." - zaczęła mówić Rozenek, ale wtedy przerwał jej zarówno Henio, jak i mąż. Radosław Majdan stwierdził, że nie tylko jego syn przeżywa ten czas fascynacji, ale on sam również.
"To nie są ładne rzeczy..." - kiwała głową zrezygnowana i załamana Rozenek, która musiała poświęcić na ołtarzu radości swojego syna poczucie własnej estetyki. Majdan jedynie pogłaskał ją po włosach na pocieszenie, a potem przybił Heniowi piątkę.