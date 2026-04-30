Zaskakujący wybór Mirosław, chciała się tym podzielić. Jest reakcja Abramowicz

Daria Abramowicz i Aleksandra Mirosław współpracują od lat, choć nie w tak bliskim stopniu, jak wygląda to przy Idze Świątek. Polska mistrzyni olimpijska wspominała jednak o tym, że dzięki pomocy psycholożki udało jej się zajść tak daleko, a jej słowa i działania były dla niej bardzo ważne.

Aleksandra Mirosław opublikowała nagranie

Na Instagramie Aleksandry Mirosław pojawiło się nowe nagranie. Opisała je bardzo krótko: "ode mnie dla mnie". Na wideo pojawiło się zestawienie jej różnych lepszych i gorszych momentów, a także momentów codziennej trudnej pracy.

"To ja, 55-krotna medalistka mówiąca do tej małej, niepewnej Oli, która jeszcze nie wie, że jej największą siłą będzie upór i chęć bycia najlepszą" - zaczęła swoją wypowiedź Mirosław. Później zaczęła opowiadać swojemu dawnemu "ja" o tym, by otwierać się na innych, zarówno tych będących w otoczeniu, jak i inne zawodniczki. "Po prostu bądź sobą. Zawsze" - podkreśliła.

Mówiła też głośno o tym, by nie zwracać uwagi na opinie nieznanych ludzi na swój temat oraz o tym, że bycie znanym wcale nie sprawia, że jest łatwiej na sportowej drodze. Widać było, że z czułością potraktowała dawną i aktualną siebie.

Daria Abramowicz zareagowała na wideo Mirosław

Pod nagraniem Aleksandry Mirosław pojawiło się sporo komentarzy. Zachwyciła się nim m.in. polska młociarka, Malwina Kopron, pisząc w komentarzach "Piękne!". Do zachwytów dołączyła też Ewa Pajor - piłkarka i również podopieczna Darii Abramowicz, umieściła w komentarzach dłonie składające się do oklasków.

Na nagranie zareagowała również Abramowicz. Postanowiła udostępnić je na swoim InstaStory i tym samym pokazać, jaką drogę przeszła mistrzyni olimpijska z Paryża. Choć ich współpraca nie potrwa już długo, to z pewnością można ją uznać za owocną.

Aleksandra Mirosław

Daria Abramowicz

