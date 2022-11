Zaskakujący wpis Katarzyny Skrzyneckiej. Tak zakpiła z FIFA i mundialu

Jedna z największych sportowych imprez już zapisała się na kartach historii światowego futbolu. W związku z surowymi przepisami Katarczyków względem przyjezdnych kibiców i piłkarzy, tegoroczny mundial nie cieszy się tak pozytywnym odbiorem, jak wstepnie zakładali działacze. "Oliwy do ognia" co jakiś czas dolewa także FIFA z Infantino na czele, który popiera działania organizatorów mistrzostw. Jego publiczne deklaracje wobec państwa położonego we wschodniej części Półwyspu Arabskiego spotkały się z falą krytyki. Całą federację w nieco prześmiewczy sposób skomentowała popularna gwiazda, Katarzyna Skrzynecka.