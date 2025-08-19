Gdy Karol Nawrocki rozpoczynał kampanię wyborczą, jej ważnymi elementami uczynił akcenty sportowe. Chętnie filmował i fotografował się na siłowni albo podczas przebieżki na powietrzu. Nie ukrywał również swojego zamiłowania do boksu. Przed laty sam trenował w ringu. Wedle słów trenera Henryka Rychłowskiego zapowiadał się nawet obiecująco.

Wygląda na to, że bokserską pasję prezydent zaszczepił w synach. Antoni ma nawet za sobą trening ze Zbigniewem Raubo. Trener przybył do Belwederu, by właśnie tam rzucić okiem na umiejętności chłopca.

"Prezydent poprosił mnie, czy bym nie przyszedł na trening z małym Antkiem. Zgodziłem się i tyle. Ja tam nie robię z tego żadnej sensacji, bo mały Antek to taki sam dzieciak jak miliony innych. A to, że miejsce szczególne i dzieci prezydentów nie można tak sobie spotkać na sali... Byłem pobawiliśmy się, a kiedy będę następnym razem? Nie wiem. To też jest uzależnione od wielu, wielu czynników. Na razie był taki epizod, a kiedy będzie następny, tego nie wiem" - komentował Raubo w rozmowie z Arturem Gacem z Interii Sport.

O boks zahacza również najświeższa zawodowa aktywność Daniela Nawrockiego. Starszy syn głowy państwa prowadzi program we wPolsce24 i kanał na YouTube. To właśnie tam pojawił się nowy materiał wideo, w którym Daniel rozmawia z pewnym gościem. Dobór może zaskoczyć.

"Zmierzyłem się z legendą boksu i najlepszym polskim pięściarzem!?" - czytamy w tytule nagrania zamieszczonego na kanale Daniela Nawrockiego. Tym samym potwierdza się, że syn prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej spotkał się na rozmowę z Dariuszem Michalczewskim. Panowie dyskutowali w ringu.

Widok ich obu w jednym projekcie może być niespodzianką. Jeszcze przed rozstrzygnięciem wyborów "Tiger" publicznie oświadczył, że popiera Rafała Trzaskowskiego.

"Dla mnie, na tyle ile się znam, lepiej będzie, jak prezydentem zostanie Rafał Trzaskowski. Będzie szło to wszystko do przodu. Jak prezydentem znowu będzie ktoś z innej partii, niż obecny rząd, to będą problemy. My musimy iść do przodu. Nie chcę powiedzieć, że trzeba wybrać mniejsze zło, ale Trzaskowski jakoś najbardziej mi pasuje" - przekonywał dla Przeglądu Sportowego Onet.

Przyznawał równocześnie, że Karola Nawrockiego poznał przed kilkoma laty i że "to jest bardzo sympatyczny i fajny facet". "Ale nic nie wiem o jego dokonaniach bokserskich. On trenował boks, gdy ja wyjechałem do Niemiec. (...) Słyszałem takie opowieści, że kiedyś trochę boksował. Przychodził do klubu Brzostek Top Team. I jak były organizowane jakieś imprezy, turnieje, to też się udzielał" - precyzował.

I to właśnie we wspomnianym klubie bokserskim Brzostek Top Team Daniel Nawrocki przeprowadził teraz rozmowę z Dariuszem Michalczewskim. Weszli razem do ringu, a "Tiger" wspominał początki kariery pięściarskiej i w ogóle jej przebieg. Wypowiedział się także na temat Kacpra Meyny, aktualnego mistrza Polsk w boksie, i rosnącym zainteresowaniu młodzieży dyscypliną.

"Widać, że zaczyna ta nowa moda wchodzić: na ruszanie się, na więcej sportu na powietrzu. To jest dla mnie taki znak, że może być jeszcze dobrze. Naszym narodowym sportem kiedyś był boks. I myślę, że szybko to będzie można odrodzić. Pod warunkiem, że znajdą się ludzie, którzy finansowo zabezpieczą trenujących" - podsumowywał.

Odbiór spotkania jest bardzo pozytywny. Internauci zauważają, że politycznie Nawrocki i Michalczewski zdają się być z dwóch światów, ale nie przeszkodziło to w ciekawej rozmowie o boksie. "Duże i pozytywne zaskoczenie. A do tego fakt, że rozmowa z Dariuszem Michalczewskim, który przed wyborami jednak wspierał Trzaskowskiego, była tak pozytywna, to daje nadzieję, że jednak można rozmawiać i szukać dialogu bez względu na podglądy. Gratuluję" - czytamy w jednym z komentarzy, a podobnych słów uznania jest więcej.

