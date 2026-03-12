Zaskakujący ruch Prime MMA. Były Polityk PiS wkracza do akcji. Schreiber nie będzie zachwycona

Popularne freak fighty od pewnego czasu nie kontraktują już tylko influencerów, ale także znanych celebrytów, aktorów, sportowców oraz... osoby bezpośrednio związane ze światem polityki.

W październiku 2025 r. na gali Prime MMA 14 i w styczniu 2026 r. na Prime MMA 15 wystąpił Piotr Korczarowski. Mężczyzna w przeszłości brał czynny udział w kampanii prezydenckiej Grzegorza Brauna i to właśnie do ugrupowania Konfederacji Korony Polskiej jest mu najbliżej. FAME MMA odpowiedziało na ruch konkurencji i w grudniu zakontraktowało byłego polityka PiS, Przemysława Czarneckiego, lecz jego debiut na FAME MMA 29 nie doszedł do skutku.

Co ciekawe, oprócz pracy związanej z działalnością polityczną, panów łączy... ta sama była partnerka - Marianna Schreiber. Kobieta jest także byłą żoną posła PiS Łukasza Schreibera.

Nagle gruchnęły wieści o sensacyjnym ruchu Prime MMA. Znany polityk zawalczy. Schreiber nie dowierza

W środowe popołudnie, 11 marca, sieć obiegła sensacyjna informacja. Prime MMA za pośrednictwem mediów społecznościowych ogłosiło swoją następną galę "KON-SE-KWEN-CJE", firmując wydarzenie twarzą Przemysława Czarneckiego. Mimo że we wpisie nie padła konkretna deklaracja o występie mężczyzny na wydarzeniu, to wiele wskazuje na to, że jest on pierwszym ogłoszonym zawodnikiem, który zawalczy 25 kwietnia w Lubinie.

- Wracamy z kolejną galą Prime Show MMA. Tym razem z podtytułem "KON-SE-KWEN-CJE". We freak fightach nic nie dzieje się bez powodu. Każde słowo, każda zaczepka i każdy konflikt w internecie zostawiają po sobie ślad. Teraz przychodzi moment, w którym niektóre sprawy będą miały swój dalszy ciąg, a niektóre konflikty wrócą jeszcze mocniejsze. PRIME 16 odbędzie się 25 kwietnia w Lubinie - czytamy w oficjalnym oświadczeniu, do którego załączono grafikę z udziałem Czarneckiego.

Warto wspomnieć, że jeszcze kilka miesięcy temu były polityk PiS był związany kontraktowo z FAME MMA. Jego potencjalny występ w Prime MMA może odbywać się zatem na zasadzie wypożyczenia lub krótkiej współpracy między organizacjami.

Niewykluczone, że w przypadku wejścia do oktagonu rywalem Czarneckiego zostanie Piotr Korczarowski, który wielokrotnie wymieniał się z nim obelgami w sieci, a także wskazywał na chęć stoczenia pojedynku w trakcie jednego z wywiadów. Ich starcie na Prime MMA uwiarygadniają również niedawne słowa zawodniczki federacji, Marianny Schreiber.

- Mój eks właśnie ogłosił, że chce się bić z moim drugim eks i ogólnie jest szansa, że do tego dojdzie na gali, na której ja mam walczyć. Aha... pranie brudów is coming. Trochę to smutne i przykre dla mnie jednak... Bo człowiek już poszedł dalej, a tu znów będzie jakieś bagno - napisała na Instagramie kilka dni temu.

Na ten moment Prime MMA nie odniosło się do zestawienia obu panów, a więc należy podejść do niego z odpowiednim dystansem.

