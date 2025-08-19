Zaskakujący ruch Błaszczykowskiego. Nie robi tego często

Jakub Błaszczykowski to postać doskonale znana fanom futbolu. 39-latek karierę piłkarską rozpoczynał w ojczyźnie, a następnie wyjechał do Niemiec, gdzie przez blisko dekadę występował w barwach Borussii Dortmund u boku m.in. Roberta Lewandowskiego i Łukasza Piszczka. W 2016 roku podpisał on kontrakt z klubem Vfl Wolfsburg, a w 2019 roku wrócił do Polski i zasilił szeregi Wisły Kraków. W 2023 roku podjął decyzję o definitywnym przejściu na sportową emeryturę. 16 czerwca 2023 roku podczas meczu towarzyskiego z Niemcami Błaszczykowski zaliczył ostatni występ w "biało-czerwonych barwach". Boisko opuścił po 16 minutach gry i symbolicznie przekazał opaskę kapitańską Robertowi Lewandowskiemu. Schodząc z murawy został pożegnany owacjami na stojąco, a w tym ważnym momencie towarzyszyła mu małżonka oraz dzieci.

Jakub Błaszczykowski szaleje z żoną na wakacjach. Towarzyszy im inna piłkarska para

Były kapitan reprezentacji Polski na sportowej emeryturze przebywa już od dwóch lat, jednak w porównaniu do innych byłych kadrowiczów nie dzieli się on nowinkami z życia prywatnego w mediach społecznościowych. 39-latek ceni sobie bowiem prywatność i w sieci na próżno szukać wpisów dotyczących jego życia poza piłkarskim boiskiem. Teraz jednak zrobił wyjątek i pochwalił się w sieci... zdjęciami z rajskich wakacji.

Jakub Błaszczykowski wraz z żoną udał się na urlop, a fotkami z wyjazdu pochwalił się na swoim profilu na Instagramie. Co ciekawe, na wakacje Błaszczykowscy nie wybrali się sami - towarzyszy im bowiem dawny kolega z boiska Jakuba, Marcin Wasilewski, oraz jego małżonka Joanna. Żadna z par nie zdradziła jednak, gdzie dokładnie spędzają czas.

Marcin Wasilewski w seniorskiej drużynie narodowej występował w latach 2002-2013. W swojej karierze miał okazję reprezentować barwy takich klubów jak Śląsk Wrocław, Wisła Płock, Lech Poznań, RSC Anderlecht, Leicester City i Wisła Kraków. W listopadzie 2020 roku ogłosił zakończenie piłkarskiej kariery.

