Zaskakujący komunikat Nawrockiego. Wprost ogłasza. "Niewielu by uwierzyło"

W piątek w Centrum Olimpijskim miała miejsce podniosła uroczystość - wręczenie nominacji oraz ślubowanie członków reprezentacji Polski, która wyjedzie do Włoch, by walczyć na tegorocznych zimowych igrzyskach olimpijskich Mediolan-Cortina. Wydarzenie uświetnił swoją obecnością prezydent RP Karol Nawrocki, który wygłosił kilkuminutowe przemówienie. A potem - niespełna 3h po zakończeniu ceremonii - opublikował krótki komunikat.

Mężczyzna w garniturze uśmiecha się i klaszcze w dłonie, siedząc obok młodego chłopaka również ubranego elegancko. W tle widoczni są inni ludzie w strojach formalnych, atmosfera sugeruje udział w uroczystości lub wydarzeniu formalnym.
Na zdjęciu prezydent RP Karol Nawrocki z synem Antonim podczas ślubowania olimpijskiej reprezentacji Polski PAP/Piotr NowakPAP
- Gdy nasza medalistka Natalia Czerwonka i mistrz Kamil Stoch wyjdą z flagą, to zacznie się zupełnie inny czas. Pomimo różnych różnic społecznych i politycznych w Rzeczypospolitej, uwaga będzie skupiała się na tym, jak idzie naszym sportowcom. Myślę, że każdy z nas, ja i szanowny pan minister sportu, mimo że czasami jesteśmy obok siebie i dyskutujemy, będziemy z wami razem. I za to chciałem podziękować sportowcom, za zbiorową nadzieję, radość i tworzenie wspólnoty narodowej - mówił podczas piątkowej uroczystości Karol Nawrocki, wspominając o szefie resortu Jakubie Rutnickim, ale zwracając się bezpośrednio do zgromadzonych przed nim reprezentantów Polski, którzy będą bronić biało-czerwonych barw na tegorocznych zimowych igrzyskach olimpijskich.

Obecność prezydenta RP wywołała spore poruszenie wśród wszystkich zebranych. Pod koniec wydarzenia, tuż po uroczystym złożeniu przysięgi, nad częścią z nich nie sposób wręcz było zapanować. I tak mimo wciąż trwającej części oficjalnej, spora rzesza chętnych pozowała już do zdjęć z głową naszego państwa.

    Igrzyska olimpijskie. Karol Nawrocki zabrał głos po ślubowaniu. Krótki komunikat

    Niecałe 3 godziny po zakończeniu uroczystości Karol Nawrocki wydał komunikat, zabierając głos w sprawie czekających nas igrzysk i walki o medale reprezentantów Polski. A robiąc to, nawiązał - jak podczas swojego wystąpienia z mównicy - do ubiegłorocznej kampanii prezydenckiej, w której finalnie pokonał Rafała Trzaskowskiego w wyścigu po najważniejszy urząd w państwie.

    Walka o medal na igrzyskach olimpijskich jest bardzo trudna, ale gdyby ktoś rok temu powiedział, że zostanę prezydentem Polski, to niewielu by uwierzyło
    napisał Karol Nawrocki

    I dodał: - Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą! W każdej sekundzie będę z Wami. Jesteście naszą narodową dumą, cała Polska w Was wierzy!

      Na jego wpis odpowiedział później prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego - Radosław Piesiewicz. - Panie Prezydencie, dziękujemy za słowa wsparcia i obecność na tak ważnym wydarzeniu dla Olimpijskiej Reprezentacji Polski - napisał.

      W skład polskiej delegacji, która uda się w podróż do Włoch, wejdzie 60 sportowców (w tym 1 rezerwowa zawodniczka w bobslejach), 82 osoby współpracujące i 15 przedstawicieli misji olimpijskiej, co daje łącznie 157 członków.

      Igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina 2026 zostaną oficjalnie zainaugurowane w przyszły piątek 6 lutego i potrwają do 22 lutego.

