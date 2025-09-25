Zaskakujący gość u Lewandowskich. Anna musiała się pochwalić
Robert Lewandowski i jego żona, Anna, ostatnio w swoim domu w Barcelonie goszczą bardzo wiele osób. Gościła u nich prezenterka TVN, Paulina Krupińska, Jan Bednarek z żoną i córką, a także mieszkający niedaleko Szczęśni. Teraz na miejscu pojawiła się osoba Lewandowskim dobrze znana, ale nie widziana z nimi zbyt często. "Lewa" od razu pochwaliła się w mediach społecznościowych.
Lewandowska jest bardzo mocno związana ze swoją rodziną i nigdy tego nie ukrywała. Często pozowała na zdjęciach ze swoją mamą i bratem, którzy byli dla niej przez pewien czas w życiu najważniejsi. Oboje rzadko przyjeżdżają jednak do Barcelony.
Anna Lewandowska i Robert Lewandowski z zaskakującym gościem
Lewandowscy w ostatnim czasie chętniej zapraszają gości do swojego domu. Ich córki są już o wiele starsze i czują się swobodniej w towarzystwie znajomych przyprowadzanych przez rodziców. Można też powiedzieć, że życie małżeństwa mocno się ustabilizowało.
Tym razem w ich progach pojawił się zaskakujący, ale dobrze znany Lewandowskim gość. Jak dotąd nie pojawiał się zbyt często w Barcelonie, w związku z czym "Lewa" natychmiast postanowiła pochwalić się wspólnie zrobionym zdjęciem.
Anna Lewandowska pokazała zdjęcie z gościem
Na profilu Anny Lewandowskiej na Instagramie pojawiło się zdjęcie, na którym zapozowała z mężem i... bratem, Piotrem Stachurskim, który jak dotąd raczej widywał się z siostrą w Polsce. "Zdjęcie rodzinne z moim bratem" - podpisała fotografię Lewandowska.
Stachurski postanowił szukać szczęścia w zawodach artystycznych. Ukończył ASP i zajął się m.in. tworzeniem scenografii. Na co dzień prowadzi w mediach społecznościowych profil, na którym pokazuje, jak maluje figurki do gier bitewnych.