Po pobycie w Stanach Zjednoczonych, gdzie doszło do spotkania Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem, a także wizyty w siedzibie ONZ na sesji inauguracyjnej Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju ONZ, prezydent RP wraz z pierwszą damą udał się do Kanady. Tam polityk odbył rozmowę m.in. z premierem Justinem Trudeau. Jak się okazuje, Duda miał także chwilę czasu, by wybrać się na mecz najlepszej ligi hokejowej świata, czyli NHL

