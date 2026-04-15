Zaskakujące wyznanie Sabalenki ws. wiary. Postanowiła to połączyć

Anna Dymarczyk

Aryna Sabalenka jest światową jedynką w kobiecym tenisie i ostatnio przeżywa jeden z najlepszych momentów w swoim życiu - zaręczyła się z ukochanym, po raz pierwszy w karierze wygrała Sunshine Double, a ostatnio znalazła się na okładce magazynu modowego "Esquire". Tenisistka zaczęła w nim opowiadać o swojej wierze. Doszła do dość interesującego połączenia.

W 2019 roku otwarcie mówiła o tym, że wierzy w Boga i po śmierci ojca chodziła do kościoła, by zapalić dla niego świeczkę. Jednocześnie zaznaczała, że jej wizyty w świątyniach nie są i nie będą nigdy nagrywane ani wstawiane do sieci.

Aryna Sabalenka wierzy w Boga i nie tylko

"Często chodzę do kościoła, rozmowa z Bogiem dobrze mi robi. Wpływ na mnie miały obie gałęzie rodziny. Duchowość zawsze była dla mnie ważna, podobnie jak intuicja" - mówiła otwarcie Aryna Sabalenka w rozmowie z mediami. Jak sama przyznała, bardziej religijna stała się po śmierci ojca, jej duchowość jest jednak nieco inna niż można by było przypuszczać.

"Jestem religijna. Nie chodzę do kościoła co niedzielę, ale wierzę w Boga i wierzę w energię. Kiedy zmarł mój tata, zaczęłam częściej chodzić do kościoła" - wyjawiła w rozmowie z magazynem "Esquire". To właśnie połączenie Boga i energii mogło wydać się niektórym fanom interesujące.

Aryna Sabalenka jak Novak Djoković?

Co ciekawe, podobne przekonania co do religii prezentuje przyjaciel Aryny Sabalenki, Novak Djoković. Jako przedstawiciel wyznania prawosławnego, wielokrotnie zaznaczał, że jest sportowcem, ale przede wszystkim prawosławnym chrześcijaninem.

"Jestem człowiekiem wiary i wierzę w boską moc i boską interwencję" - tłumaczył swoje podejście do wiary. Sabalenka nieco inaczej podchodzi zapewne do niektórych kwestii, ale jak sama przyznała, sfera religijna również jest dla niej ważna.

O ile u Sabalenki wiara w Boga nie jest oczywista, o tyle jedna z jej wielkich rywalek jest bardzo mocno związana z kościołem baptystów - chodzi o Coco Gauff, która zarówno na korcie jak i w sieci często pokazuje swoją modlitwę i rozmawia o Bogu.

