Zaskakujące wyznanie mistrza, chodzi o ojca Igi Świątek. To zdarza się coraz częściej

Tomasz Sikora to najwybitniejszy polski biathlonista w historii, sportowiec, który przez lata rozsławiał biało-czerwone barwy na arenach całego świata. Ma na swoim koncie srebrny medal olimpijski z Turynu z 2006 roku, wywalczony w biegu masowym, a także trzy medale mistrzostw świata, w tym złoto z 1995 roku - jedyny taki sukces w historii polskiego biathlonu mężczyzn. Do tego dołożył aż czternaście medali mistrzostw Europy, w tym aż sześć złotych. W swojej karierze startował na pięciu zimowych igrzyskach olimpijskich, przez lata pozostając symbolem profesjonalizmu, wytrwałości i sportowej klasy.

Mylą Tomasza Sikorę z Tomaszem Świątkiem. "Przyjmuję"

W rozmowie z RMF FM były biathlonista wrócił wspomnieniami do swojego największego sukcesu. "Przyświecała mi myśl, żeby skoncentrować się na strzelnicy, skończyć te zawody najlepiej w ósemce - to byłoby spełnienie marzeń. To, że w siebie nie wierzyłem, potwierdza fakt, że miałem już kupiony bilet powrotny" - wyznał z uśmiechem.

Podczas wywiadu Sikora wspomniał także o dość ciekawej sytuacji. Jak się bowiem okazuje, od jakiegoś czasu jego osobą mocno zainteresowali się fani... tenisa. Bardzo często mylą go oni bowiem z Tomaszem Świątkiem, ojcem Igi Świątek - wiceliderki światowego rankingu tenisistek.

Do pomyłek dochodzi nie tylko z powodu wspólnego imienia, lecz także, jak zauważają internauci, z powodu fizycznego podobieństwa. "Nawet w mediach społecznościowych rozpoczęła się na ten temat dyskusja. Być tatą Igi Świątek nie jest źle, więc okay - przyjmuję" - powiedział Sikora z uśmiechem.

Trudno się dziwić, że kibice czasem się mylą. Jak się bowiem okazuje, obu panów łączy więcej, niż mogłoby się wydawać. Zarówno Sikora, jak i Świątek są olimpijczykami. Ten drugi, były wioślarz, reprezentował Polskę podczas igrzysk w Seulu w 1988 roku, gdzie wraz z kolegami z czwórki podwójnej wygrał finał B. Sikora, młodszy o dekadę, osiągnął znacznie większe sukcesy, ale obaj na stałe zapisali się w historii polskiego sportu.

Tomasz Sikora imago sportfotodienst East News

Tomasz Sikora AFP PHOTO / JAVIER SORIANO East News

Tomasz Świątek AFP