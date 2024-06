Zaskakujące wyznanie Majdana o zarobkach piłkarzy: "Nie powiem, że powinni zarabiać mniej"

Radosław Majdan zdradził kulisy sławy i małżeństwa

Radosław Majdan o pieniądzach w sporcie. Czy piłkarze powinni tyle zarabiać?

" Zawsze wychodzę z założenia, że jeżeli ktoś tyle płaci, to po prostu taka jest koniunktura, bo te pieniądze, skądś oni muszą brać . Nawet ostatnio sobie rozmawiałem z jakimś dziennikarzem, że siatkarze, którzy zdobywają w Polsce Mistrzostwa Świata i tak dalej, jest to zupełnie troszeczkę w innym przełożeniu niż futbol, ale to wiąże się z inwestycją firm, zainteresowaniem, z popularnością i tak dalej" - wyznał w podcaście Majdan.

Zaskakujące wyznanie Majdan o zarobkach piłkarzy: "Nie powiem, że powinni zarabiać mniej"

"Pieniądze zawsze są kością niezgody. Wiesz, bo ja rozumiem, ktoś mi powie: lekarze, nauczyciele. Ja rozumiem to i nie ma to tak, że jak zabierzemy piłkarzom, to ta kasa pójdzie na nauczycieli, czy na lekarzy. Zdecydowanie uważam, że lekarze czy nauczyciele, czy wszystkie takie zawody, które bardzo dużo wnoszą do naszego życia (...) powinni zarabiać kolosalne pieniądze. Bardzo mi przykro, że tak jest, ale też nie powiem, że piłkarze powinni zarabiać mniej, bo sam jestem z tego środowiska i byłoby to hipokryzją, bo jak grałem (...) i też nie mogłem się obrażać jak ktoś chciał mi zapłacić duże pieniądze, bo ja też rozumiem z czegoś to wynika.