Zaskakujące wieści. Żona Daniego Alvesa uciekła z Hiszpanii

Dani Alves od 20 stycznia przebywa w więzieniu. Piłkarz wpadł w ogromne tarapaty. Miał zgwałcić młodą kobietę w toalecie. Ofiara Brazylijczyka wydała oświadczenie, do którego dołączyła badania lekarskie, które potwierdzają ślady pobicia. Co ciekawe, pojawiły się kolejne dowody z klubu , które obnażają sportowca. Piłkarzowi grozić może od 4 do 12 lat pozbawienia wolności.