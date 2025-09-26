Karol Nawrocki w ostatnich dniach udał się w podróż do Nowego Jorku, gdzie miał okazję przemówić między innymi podczas debaty na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ).

- Stoimy w punkcie zwrotnym historii. W czasie, gdy decyzje podejmowane dziś, będą mieć konsekwencje na dekady. Dlatego właśnie teraz, jako wspólnota demokratycznych państw, musimy spojrzeć na obecną sytuację jak na pole walki o zasady, których przestrzeganie może zdecydować o przyszłości naszej cywilizacji. Myślę, że to ostatni moment na podjęcie działań - powiedziała podczas swojego wystąpienia głowa naszego państwa.

Przy okazji swojej wizyty na Manhattanie Karol Nawrocki mimo natłoku spraw nie zapomniał jednak także o... porannym treningu. Będący wielką pasją sport towarzyszy mu cały czas, nawet po objęciu najważniejszego urzędu w państwie. Mowa tu nie tylko o siłowni, ale też boksie czy piłce nożnej.

Od czasu swojego zaprzysiężenia Karol Nawrocki pojawił się między innymi na II Memoriale im. Jana Biangi, meczu PKO BP Ekstraklasy z Motorem Lublin, a także starciu piłkarskiej reprezentacji Polski z Finlandią, po którym zresztą zszedł do szatni, wymieniając uściski z Robertem Lewandowskim i spółką, a także przemawiając do piłkarzy.

Karol Nawrocki ujawnił swoją kolejną pasję. Zaskakujące wyznanie

Okazuje się jednak, że prezydent RP ma jeszcze jedną, sportową pasję, która pomaga mu odprężyć się w ferworze obowiązków. Opowiedział o niej podczas ostatniej rozmowy z "Super Expressem" zaczynając jednak od tego, czego... kompletnie mu nie brakuje, odkąd przejął obowiązki od Andrzeja Dudy. A mowa o samodzielnym prowadzeniu samochodu, o którym sam Karol Nawrocki może na razie zapomnieć.

- Nie przeraża mnie to. Za kierownicą nie będę tęsknił. Można się realizować na wiele sposobów np. jeździć konno - stwierdził prezydent.

Nie chciał jednak wyjawić, gdzie praktykuje tę dyscyplinę sportu, ze względu na obawę dotyczącą zbyt dużego zainteresowania ze strony mediów.

Tego nie powiem, panie redaktorze. Inaczej nie dalibyście mi spokoju i nawet to byście mi zabrali jako dziennikarze

Karol Nawrocki Beata Zawrzel AFP

Prezydent RP Karol Nawrocki Lukasz Kalinowski/East News East News