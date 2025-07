Zaskakujące wieści o Cristiano Ronaldo. Miał to obiecać żonie Diogo Joty

W czwartkowy poranek hiszpańskie media przekazały informację, która wstrząsnęła światem futbolu. W nocy ze środy na czwartek w wypadku samochodowym niedaleko granicy z Portugalią zginęli Diogo Jota i Andre Silva . Piłkarze podróżowali autem marki Lamborghini, które podczas wyprzedzania innego pojazdu nagle zjechało z drogi i stanęło w płomieniach. Najprawdopodobniej do tragedii przyczyniła się opona, która pękła w trakcie manewru.

Jeszcze tego samego dnia rodzina rozpoczęła procedury przetransportowania ciał braci do ojczyzny. W sobotę 5 lipca w kościele Igreja Matriz de Gondomar odbyła się ceremonia pogrzebowa Diogo Joty i Andre Silvy , na której zjawili się nie tylko ich bliscy, ale również znane postaci ze świata futbolu.

Ku zaskoczeniu mediów i kibiców na ceremonii pogrzebowej Diogo Joty i Andre Silby nie pojawił się Cristiano Ronaldo . Kapitan reprezentacji Portugalii kilka dni wcześniej zamieścił w mediach społecznościowych poruszający wpis, w którym złożył kondolencje bliskim obu zmarłych piłkarzy . Nie ograniczył się jednak jedynie do publikacji w sieci. Zagraniczne media mocno rozpisują się teraz o ofercie, którą legendarny piłkarz miał złożyć wdowie po Diogo Jocie.

Jak donoszą portugalskie media w tym gazeta "Record", na krótko po śmierci Diogo Joty Cristiano Ronaldo miał odbyć dłuższą rozmowę z wdową po piłkarzu i zaproponować jej, że weźmie odpowiedzialność za edukację dzieci, które osierocił jego kolega z reprezentacji. Rzekomo zapewnił on rodzinę 28-latka, że zadba o to, aby synowie i córka Joty mieli dostęp nie tylko do najlepszych placówek edukacyjnych, ale również obiektów sportowych.