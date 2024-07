Zaskakujące ustalenia ws. Klepackiej. Co z rzekomym pobiciem? Są wieści

W poniedziałek wieczorem Zofia Klepacka niespodziewanie poinformowała, że została pobita pod Muzeum Powstania Warszawskiego. Temat odbił się szerokim echem. Dziś pojawiły się nowe informacje w tej sprawie. Dziennikarze "Przeglądu Sportowego Onetu" dotarli do anonimowego źródła, które poinformowało, że to Zofia Klepacka oraz jej znajomi mieli wykazywac się agresywną postawą, w wyniku czego ochroniarze byli zmuszeni do reakcji, używając ostatecznie gazu łzawiącego.