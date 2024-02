Grzegorz Szulakowski to postać doskonale znana fanom sportów walki. W MMA "Szuli" zadebiutował w 2010 roku, kiedy to podczas gali VIP MMA Night 2 w Opolu pokonał Krystiana Bartczaka. Zaledwie pięć lat później gwiazdor mieszanych sztuk walki osiągnął sukces, o którym wielu jego rywali może jedynie pomarzyć. Podczas gali TFL 6/ PLMMA 46 w walce wieczoru wygrał z Łukaszem Bieńkiem, zdobywając tym samym pas mistrzowski TFL w wadze lekkiej.

W 2018 roku Grzegorz Szulakowski stanął przed szansą na zdobycie kolejnego w karierze tytułu mistrzowskiego. Podczas gali KSW 42 walczył o pas międzynarodowego mistrza KSW w wadze lekkiej z Mateuszem Gamrotem . Niestety, pojedynek ten zakończył się triumfem jego rywala. Po tej porażce “Szuli" stoczył jeszcze dwie walki w KSW (obie z nich przegrał), a następnie postanowił spróbować swoich sił we freak fightach . Debiut nie był jednak dla niego zbyt udany - w walce wieczoru podczas gali Prime 2: Kosmos przegrał on bowiem z Normanem Parke.

Ostatnią walkę gwiazdor stoczył na gali Clout MMA 3: Santa Clout. Wówczas zmierzył się z Wojciechem Sobierajskim i... odnotował kolejną z karierze porażkę. Przegrał on jednogłośną decyzją sędziów, którzy stwierdzili, że lepiej w oktagonie zaprezentował się jego rywal. Do tej pory stoczył on łącznie 15 walk, wygrał aż 10 z nich.