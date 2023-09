Zaskakujące obrazki na meczu reprezentacji Polski. Aż trudno w to uwierzyć

Reprezentacja Polski po sukcesie w Lidze Narodów, z przytupem rozpoczęła zmagania na mistrzostwach Europy. Podopieczni Nikoli Grbicia do rozgrywek przystąpili jako jedni z głównych faworytów do wygrania całego turnieju. Sami siatkarze podkreślali, że celują w złote krążki. I jak na razie idzie im znakomicie. Nasze Orły dostarczyły kibicom już sporo emocji. Dużo w mediach mówiło się o starciu "Biało-Czerwonych" z Serbami, wygranym przez aktualnych wicemistrzów świata 3:1. Po ostatniej piłce szkoleniowiec w rozmowie z dziennikarzami przyznał, że w trakcie trzeciego seta (Polacy wygrali 36:34 - przyp.red.) stres dał mu się we znaki i czuł, że nerwy odebrały mu przynajmniej kilka lat życia.