Internetowa zbiórka, którą kilka miesięcy temu przeprowadził przy okazji prowadzonej przez siebie transmisji na żywo Piotr Hancke - znany jako Łatwogang - odbiła się głośnym echem w całym kraju. Stream przerodził się finalnie w ogólnopolską inicjatywę niesienia dobra, którą dzięki swojemu wsparciu wypromowały gwiazdy show biznesu, internetowi celebryci oraz najznamienitsi polscy sportowcy na czele z Robertem Lewandowskim czy Wojciechem Szczęsnym.

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O tej inicjatywie i postaci Łatwoganga Grzegorz Krychowiak rozmawiał w ostatnim odcinku swojego podcastu z OjWojtkiem - znanym twórcą, który dobrze zna Piotra Hancke. Obaj mają zresztą za sobą wspólne nagrania.

- A jak teraz patrzysz na to, co on robi? - zagadnął swojego rozmówcę były reprezentant Polski.

- To uderza w wiele różnych emocji u mnie, jest inspirujące. To jest poza tym mój bardzo bliski ziomal. Cieszę się, tym bardziej, że znam drugą stronę tej monety. Wiem, jaki Piotrek jest. Jakie to było nieplanowane. Jaka to jest winda, która nagle się w jego życiu pojawiła, ile dobrego też w tym wszystkim robi, jak solidaryzuje ludzi. To jest unikatowa historia na skalę światową - powiedział OjWojtek.

OjWojtek o zbiórce Łatwoganga. Wprost podsumował część znanych osobistości

Przy okazji gość Grzegorza Krychowiaka powiedział, dlaczego nie uczestniczył w kolejnej akcji Łatwoganga, jaką była rowerowa podróż z Zakopanego do Gdańska. Nie chciał być bowiem jedną z osób, które próbują wypromować się przy próbie niesienia dobra.

On robi bardzo dużo dobrego. I bardzo dużo osób, które biorą w tym udział, na pewno też chcą pomóc. Ale ja czasami miałem też poczucie, że u niektórych już niekoniecznie może chodzi tam wyłącznie o pomoc

A następnie ujawnił, co działo się w czasie słynnej zbiórki. - Obserwując nawet tego pierwszego strima, dało się zauważyć, że niektórym bardziej może chodziło o to, żeby się pokazać. Do mnie pisało tyle osób, influenserów, jakichś celebrytów: "Słuchaj, bo Piotrek teraz zajęty. Czy możesz mu przekazać, że ja mogę przyjść i zgolić głowę?". A ja mam takie: "Stary, ale tam już jest kolejka na korytarzu. Oni mają, co robić. W sumie fajnie, że chcesz pomóc, ale pewnie możesz pomóc jakoś inaczej" - opowiedział OjWojtek.

Nawet taka odpowiedź nie zbijała jednak z tropu jego rozmówców, którzy nalegali na przekazanie swojej wiadomości do "Łatwoganga".

- Że ludziom nie jest wstyd. Nawet nie mają już może wyczucia, że to jest naprawdę duże i pewnie ich obecność na pięć godzin przed zakończeniem transmisji, kiedy jest kolejka osób na korytarzu, niewiele zmieni. Oni też sobie pewnie zdawali z tego sprawę, że to niewiele zmieni - skwitował sprawę znany twórca internetowy.

Piotr "Łatwogang" Hancke Piotr Korczak East News

Grzegorz Krychowiak ANDREJ ISAKOVIC AFP





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