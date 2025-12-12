Zaskakujące doniesienia z życia Lewandowskiej. "Noga w drzwiach". Dostała 30 godzin kary

Młodość - jak głosi znane powiedzenie - często rządzi się swoimi prawami. Ta sentencja jak ulał pasuje do dość zaskakującej anegdoty z życia Anny Lewandowskiej, którą ta przedstawiła w podcaście "WojewódzkiKędzierski".

Jeśli Anna Lewandowska jest obecnie znana z szaleństw, to raczej na parkiecie. Jako uczennica miała jednak swoje za uszami. I - jak sama przyznała - nie była typem wzorowej gimnazjalistki.

Taką troszeczkę rozrabiaczką byłam

Dowodzi tego najlepiej jedna z historii, którą przedstawiła sama zainteresowana i w której zaprezentowała kopnięcie godne przyszłej mistrzyni karate.

Zaskakująca historia Anny Lewandowskiej. Wszystko na lekcji matematyki

- W gimnazjum wykopałam drzwi z framugi. Pamiętam, że za to musiałam potem odpracować 30 godzin sprzątaniem w szkole - wyznała Anna Lewandowska.

A co skłoniło ją do tak gwałtownej reakcji?

Na matematyce dostałam dwie jedynki w ciągu 15 minut i zdenerwowałam się. A że drzwi były starszej daty, to podeszłam i po prostu użyłam swojej mocy. Drzwi wypadły z framugi, a moja noga została w drzwiach

W efekcie nauczycielka zadzwoniła do mamy niesfornej uczennicy, która od razu była świadoma, że nie obędzie się bez bolesnych konsekwencji. - Wiedziałam, że mam przerąbane - wyznała wprost we wspomnianym wywiadzie.

Prace w szkole nie były jedyną karą, jaka spotkała wówczas Annę Lewandowską. Znacznie bardziej dotkliwą formą pokuty było to, co spotkało ją na niwie sportowej.

- Konsekwencją było to, że nie mogłam zdawać na kolejny pas. Pamiętam, że miałam wtedy niebieski pas i nie mogłam zdawać na brązowy, co było dla mnie najgorszą karą, bo wiedziałam, że nie mając brązowego pasa, nie mogę pojechać na kolejne zawody międzynarodowe. Przeżywałam to strasznie. To była dla mnie największa nauczka - wspomina po latach Anna Lewandowska.

„Tego gola zapamiętam na zawsze” — Lewandowski o powrocie na Camp Nou [WIDEO] © 2025 Associated Press

Anna Lewandowska Mateusz Grochocki East News

Anna Lewandowska Lukasz Gdak East News

Anna Lewandowska Fotokibit East News